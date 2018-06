Si que estaba harto de todos Zidane...

Puedo prometer y prometo aunque no lo puedo demostrar, que cuando Karius, portero del Liverpool, le entregó la Champions al Real Meseta después de que Sergio Ramos, más conocido como 'el del medio de Los Chichos', allanara el camino lesionando a Salah, y comenzaron a salir jugadores blancos rajando unos de otros y diciendo que se quieren marchar, pensé en lo mucho que había tenido que torear Zidane para que ese barco llegara a la final de la Champions sin que explotara de camino. Cristiano decía que hablará en unas semanas de su futuro y que ha sido un honor jugar en el Madrid, Forrest Bale que tiene que pensar si sigue porque quiere jugar todos los días, Ramos atacando a Cristiano y diciendo que le gusta ser protagonista, y Cristiano presentándose de nuevo ante los medios tratando de desdecirse de lo dicho porque en el vestuario alguien le había cantado las cuarenta en plan 'Cris, tío, si estás enfadado o te quieres ir, te vas, pero no lo digas hoy que nos has reventado el festival...». Habían ganado la Champions y aquello era una jaula de grillos. Ahora ya queda claro que Zidane se ha ido porque estaba hasta las narices de aguantarlos, pero es más listo que todos esos niñatos juntos. Por no hablar, de que si no ganaba la Champions igual iba por el aire porque ya dice Pedrerol que si en el Madrid no ganas nada en un año te tienes que ir, que así fue como le calentaron los cascos a Florentino para que se cepillara a Pellegrini. Pero no, todo esto que leen son bobadas de un periodista bufandero de provincias, la despedida de Zidane ha sido ejemplar y en el Real Madrid no pasa nada, camina como siempre sobre la excelencia.



Albelda y Koeman

David Albelda sobre Ronald Koeman en una entrevista concedida recientemente a Bwin: «Con Koeman los entrenamientos eran dinámicos, con balón, con ejercicios que gustaban mucho al futbolista. Por destacarte algo, aunque estuve poco tiempo. De todos los entrenadores y gente que pasa por tu lado aprendes cosas buenas y cosas que te gustan menos. Aunque Koeman tomara aquella decisión no quita que tuviera cosas que puedan ser buenas». David, eres libre de decir lo que quieras y haces bien que lo has hecho toda la vida, faltaría más, y el tiempo todo lo cura o te enseña a relativizar las cosas, pero yo ahora me acuerdo de todos los que machacaron al holandés para defenderte diciendo que era una castaña de entrenador. ¡Culos al aire!

