¿Y qué pasa si Portu fue canterano?

Lo están despidiendo con todos los honores porque son los reyes de la hipocresía, pero el hombre se va dando un portazo y dejándolos a todos en ridículo. Y cuando digo a todos, me refiero a todos y cada uno de aquellos que forman el nacionalmadridismo. Desde la reina de la fiesta, Josep Pedrerol, hasta el simple que casi le dijo a Rodrigo que debía pedir perdón por estar él en la selección y no Morata, pasando por los bufones de acompañamiento como Duro, Roncero y el de la foto de Mou. Sin olvidarme de los más graciosos, como el aspirante a bufón de 'amo a Laura Azpitarte', que ya me dirán, si es malo ser bufón, figúrense aspirar a serlo? La lista sería interminable y tampoco es plan de amargarle al personal el fin de semana. El caso es que se pasan días y días cacareando que la Champions es la excelencia y diciendo que la temporada del FC Valors ha quedado en fracaso ante la decimotercera Champions 'guinde', y cuando se despide el entrenador que ha ganado tres de las trece y le preguntan por su mejor momento como entrenador del Real Meseta y qué título le hizo más ilusión ganar, va y dice que el momento culminante fue cuando ganó la Liga. La retratada general es de las que hacen época. Por otra parte, me gustaría matizar el tema, es decir, es evidente que la Champions es el título más llamativo, más mediático, con más glamour y todo eso, y pagaría porque el Valencia la ganara, pagaría mucho del poco dinero que tengo, pero si hablamos de qué título define a un equipo como mejor, ese título es, sin lugar a dudas, la Liga, y no le demos más vueltas porque no hay debate, y por ello los entrenadores prefieren la Liga porque premia el trabajo diario, la constancia y ellos se ven más partícipes de eso. Para dejarlo claro, como aficionado claro que prefiero la Champions, no soy bobo, lo que pasa es que son temas diferentes y ellos, los nacionalmadridistas, los mezclan para salir beneficiados, como suele ser habitual. Por otra parte, no quiero dejar pasar la oportunidad de señalar que Pochettino ha confirmado en una entrevista que el Real Meseta no le ha llamado y que no tiene una cláusula para salir libre del Tottenham si le llama Florentino Pérez. Ale, retratados otra vez.



Lo de Portu

Me apetece decir una cosa sobre Portu, dejando muy claro que nos movemos en el terreno de las opiniones. Me gusta Portu hasta tal punto que, aunque sea un poco exagerado, es casi mi jugador fetiche. Tiene un vigor y una fuerza que me atraen sin poder ni querer evitarlo. Dicho esto, me llama la atención que lo que en unos sitios es casi un acierto, o arreglar un entuerto, en Valencia lo tomamos como un error. Me explico. Parece que si el Valencia paga un traspaso para fichar a un futbolista que estuvo en su cantera es algo así como un descrédito, lo vemos mal, y uno hasta tiene la sensación que en el propio club no terminan de atreverse con ello, en cambio, en Barcelona el FC Valors pagó para recuperar a Gerard López, Jordi Alba, Cesc Fábregas o Piqué y todos aplaudían por, precisamente, recuperarlos. Sí, como lo están leyendo, siendo canterano Piqué se fue del FC Valors al Manchester United y luego el FC Valors pagó al United para recuperarlo. Hoy se dice de él que va para presidente del club. El Real Madrid tenía en el filial a un tal Juan Eduardo Esnáider, lo cedió al Zaragoza, terminó perdiendo el control sobre él y luego lo fichó otra vez, y todo el mundo lo aplaudió, más allá de que Esnáider fracasó. Lo que quiero decir es que el Valencia tiene que hacer es una valoración deportiva y económica de Portu como la hace con Aspas, Gameiro, Pepito o Pepita, y si le conviene, intentar ficharlo. Creo que es un error que ellos mismos se pongan trabas más allá de lo meramente futbolístico y económico, porque hoy son unas trabas –o como queramos llamarlo- y mañana son otras. Y sobre todo, ¿quién decide qué trabas valen y qué trabas no valen? ¿Por qué renunciar a un jugador y dejar que lo fiche un rival? Lo que tienen que hacer es una valoración deportiva y económica, lo demás es debate entre periodistas.

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.