Lo crean o no, la culpa es de Layhoon

Lo crean o no, la culpa es de Layhoon

Lo último que quiero es criticar al Valencia CF porque parecerá que merece palos por su gestión de cantera cuando es al contrario. Al Valencia de ahora hay que aplaudirle porque tiene una apuesta clara y decidida por los jóvenes talentos. Pero pasa que aunque parezca mentira, todavía colean situaciones de la absurda gestión anterior con Layhoon a la cabeza. El Valencia puede perder a un juvenil llamado Pascu como ya anunció semanas atrás SUPER y la responsabilidad no es de Pablo Longoria ni de Mateu Alemany. Quien no se había enterado de que el futbolista terminaba contrato fue Luis Vicente Mateo. Fue él quien no se dio cuenta que el pasado uno de enero el futbolista terminaba contrato y quedaba libre.

Ahora, a coste cero, es una ganga de mercado porque para equipos grandes es sumamente fácil hacerle una buena oferta. Si sale bien aciertan de pleno y si el jugador sale mal lo que han perdido es insignificante. ¿Cómo puede ser que el Valencia no se diera cuenta de que un jugador suyo terminaba contrato? Lo responderé de una manera agresiva y con otra pregunta: ¿Por qué creen que el Valencia ha estado dos temporadas coqueteando con el descenso? Porque la gestión diaria del club era un absoluto desastre. Solo espero que esto no termine pasando factura a Kangin, porque la herencia que Alexanko le ha dejado a Mateu Alemany tiene veneno puro. No apostó, le dio una patada al problema.



Más opiniones de Carlos Bosch.