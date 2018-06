De cobardes y valientes

El Valencia ya ha fichado a Kondogbia y está a punto de fichar a una promesa del fútbol europeo –más allá del nombre lo importante es que tiene un plan y sobre todo, que dice que tiene un plan y lo ejecuta–, además, está intentando fichar a Gameiro después de haber intentado fichar a Iago Aspas, al que todavía no ha descartado. Necesita vender a un jugador para cuadrar sus cuentas y tener una posición de cierto poder en el mercado, y trabaja a diario par que ese futbolista sea Cancelo, que supondría no tener que debilitar la actual plantilla traspasando a una pieza clave para el entrenador, por el camino se ha movido con inteligencia con el asunto de Daniel Wass, futbolista del Celta de Vigo al que se ve como un posible complemento y tiene a su propietario empeñado en fichar a Gonçalo Guedes. No digo que lo vaya a fichar, pero si Lim lleva más de seis meses intentando ficharlo será porque alguna opción de llevarse el gato al agua tendrá el hombre... que no se puede ser tan torpe y millonario al mismo tiempo. Preguntas al Valencia por el proyecto y te dice que el plan es vender con inteligencia y fichar con inteligencia, pero de repente llega el Marca en su edición de Valencia CF, –tiene una edición en cada sitio, y eso los delata como engañadores porque en Villarreal son del Villarreal, en Valencia del Valencia, en Donosti de la Real, en Coruña del Depor y en Pontevedra del Celta, como si todo el mundo no tuviera claro que son del Real Meseta–, pues eso, que va el Marca y sobre la reunión de Murthy, Alemany y Longoria titulan: «La orden de Peter Lim: 'Vended sin miedo'», que es como decir que el propietario les ha dicho que lo vendan todo porque el Valencia está de saldo. Lo que no se atreven con el Real Meseta se atreven con el Valencia.

