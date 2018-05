El Maratón y el Medio Maratón de Valencia cambian de recorrido

El Medio Maratón y el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EPD estrenarán nuevos recorridos este año. El Medio Maratón, que se celebra el 28 de octubre es el que más modificaciones experimentará. Así lo anunciaba el presidente de la SD Correcaminos, Paco Borao en el acto de presentación de los nuevos circuitos celebrado en el Corte Inglés de Avenida de Francia. En el caso del Medio Maratón, el objetivo es, como destacó Borao "aprovechar las lecciones y ventajas que aprendimos el el Mundial de Medio Maratón celebrado el pasado mes de marzo". De esta forma, el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso repetirá el recorrido del Mundial a excepción de la salida y meta que se ubicará en la Calle Antonio Ferrandis. De esta forma, el recorrido será prácticamente idéntico a la cita mundialista, pero llevando la salida de la prueba por el Puente de l´Assut de l´Or.

El recorrido del medio maratón más rápido de España y que posee el récord del mundo en categoría femenina (Joyciline Jepkosgei, con 1:04:51 en carrera mixta) se verá beneficiado del nuevo trazado, que reduce el número de giros en el recorrido de los 17 que hubo en el pasado Mundial a los 13 que tendrá la prueba en 2018, muy por debajo del recorrido de años anteriores.



Además de incluir varias ventajas para los miles de participantes del Medio Maratón Valencia, el nuevo trazado cuenta con el beneplácito de los responsables de la Policía Local de Valencia, ya que se liberan zonas para el tránsito normal de vehículos que no permitía el viejo trazado.

La organización ha suprimido también el paso por la plaza del Ayuntamiento y Calle San Vicente por posibles obras de peatonalización de la Plaza de la Reina y de plaza del Ayuntamiento previstas para esas fechas.

En el caso del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP que se celebra el 2 de diciembre los cambios en el circuito serán menos destacados: "hemos hecho algunos cambios también para adelanarnos a las posibles obras en la ciudad y para seguir puliendo detalles".

el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP llevará a cabo varias mejoras que serán ratificadas en los próximos meses con la homologación pertinente. Entre ellas, destaca la elección de un trazado más rectilíneo y rápido con la eliminación de varios giros de 90º y uno de 180º, lo que deja el recorrido de 42.195 metros más rápido de España con solo 34 giros en lugar de los 44 que había anteriormente.

Además, el próximo 2 de diciembre los corredores buscarán mejores marcas y realizar menos esfuerzo al recorrer algunas grandes rotondas de la ciudad por la parte con menos metros. Esto propiciará que los atletas más rápidos y también los populares puedan encontrar en la ciudad del running sus mejores marcas, en un maratón que ya tiene mejor porcentaje de corredores sub 3 horas y sub 4 horas que las grandes citas del Maratón de Berlín o Londres, lo que es una muestra de lo rápido que se corre en el maratón valenciano.



Al igual que sucede con el Medio Maratón, se busca también la mejor convivencia posible el día de la carrera, liberando al tráfico zonas como la Avenida Pío Baroja, el puente 9 d'Octubre o la Avenida de Tres Cruces, todo por hacer más fácil la circulación a aquellos que no corran.