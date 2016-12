Y, ¿quiénes se van?

Pensamos sin parar en los presuntos o posibles fichajes para el Valencia en este mercado de invierno pero antes que nada hay que dar alguna baja o cerrar algún traspaso de alguno de tus jugadores. Estoy leyendo SUPER y están haciendo un trabajo fenomenal peinando el mercado, pensando en nuevas incorporaciones que ayuden a sacar al Valencia de esta situación caótica en la que se encuentra. Piden –los lectores de SUPER atendiendo a una de sus encuestas publicada este lunes– que el equipo lo que más necesita en un delantero goleador, luego un centrocampista organizador y, por último, en esta línea de tres lo de un medio defensivo también les parece un fichaje más que racional. Al menos eso es lo que dice la parroquia blanquinegra.

Tengo un pero

Lo curioso del caso es que para que se den estas u otras adquisiciones lo primero que debe hacer el Valencia es agitar este mercado invernal poniendo a algunos de sus jugadores en una hipotética lista de transferibles... y eso no está sucediendo. Lo de fichar un ´9´ en condiciones, que en estos momentos es una obligación para un club que no fue capaz de hacer bien los deberes durante el pasado verano, tendría que ser de una prioridad absoluta y si me apuran el Valencia ya tendría que tener en su agenda el nombre de ese delantero que no fichó en verano, para sorpresa de todo el mundo futbolero.

Cuarto por la cola

Ahora vuelvo al presente, un presente que nos habla de la clasificación actual y que deja bien a las claras a un Valencia CF coqueteando con el descenso de forma ya indisimulada. El Valencia ya es cuarto por la cola empatado a puntos con el Sporting de Gijón, que ocupa ya plaza de descenso directo. Y miren, les voy a ser franco... ¿han pensado en la diferencia de presupuesto que tienen el Sporting y el Valencia CF? El conjunto que entrena Abelardo es el de un club modesto que bastante hace con vender caras sus derrotas a la espera de un futuro un poco más brillante. Y sí, ahí está el Valencia, con los mismos puntos que el Sporting y con gente carísima en sus filas, una situación que se resume definiéndola como un auténtico disparate.

Mil veces

Y eso, lo de decirle a la señora Layhoon Chan que su Valencia es un despropósito y además pagado a un precio desorbitado, es algo tan obvio que apenas habría que recordárselo, pero claro, si nos atenemos a su última rueda de prensa –la de Layhoon– ella está un poquito hasta las narices de todos nosotros por recordarle la triste situación en que han metido al equipo cada dos por tres en lugar de hacerle la pelota y decirle que todo es estupendo y que el Valencia que preside es el gran ejemplo de un Valencia CF compacto y bien parido... pero no. Layhoon, de la que dicen que va a fichar ahora en el mercado de invierno porque ella es Peter Lim, piensa que somos unos pesados y que no la entendemos por una cuesitón cultural. Allá ella. Y por cierto doña Layhoon... ¿ya sabe a quién vamos a fichar?

