Layhoon no se entera

Sí. Doy por hecho y por sabido que nuestra Layhoon –ya saben, la socia de Peter Lim y en ocasiones según ella misma dice es más bien el propio Peter Lim– es la presidenta oficial del Valencia y que en los últimos días o semanas está haciendo un esfuerzo importante para cerrar filas y procurar que el equipo crezca en prestaciones al menos un poquito en el escaparate del fútbol español. ¿Y? Pues algo muy simple. Layhoon puede ser una empresaria modelo en Singapur pero aquí, en el fútbol europeo y español, parece una ´aparecida´ que no se entera de nada. Y sí, por ahí sufre el Valencia y por ahí es complicado que bajo su mandato el equipo recupere sensaciones. Layhoon y su mal carácter resta. Y eso es grave para esta mercantil desnaturalizada.

La tensión

Leo en SUPER que existe cierta tensión entre la presidenta y los jugadores. Y no me extraña. Layhoon, posiblemente mal asesorada por alguien que sí debería ser eficaz en lugar de pelotilla, está metiendo la pata hasta el fondo. Ella en su ancha ingenuidad señala a los futbolistas como acreedores de todos los males que suceden en el Valencia. Y claro, no estaría de más que alguien le preguntara a Layhoon como ella que es presidenta le tira la culpa a unos jugadores que en su mayoría están aquí por gestión directa de Peter Lim y Mendes.

Sobradita

Miren, en la última rueda de prensa de Layhoon, al margen de ver a una presidenta que apenas ha avanzado nada en el uso del castellano –y ya lleva tiempo por estos lares–, sí vi a una presidenta altiva y como si mirara al resto del mundo por encima del hombro. Los males que padece el Valencia siempre eran culpa de los otros según Layhoon... y posiblemente dentro de su altivez mal disimulada no le vendría nada mal a esta parlante en inglés que atendiera sin premura lo que esta sociedad anónima que es el fútbol ya ha comenzado a exigirle.

Menos chorradas

En resumen, las últimas actuaciones de Layhoon me han dejado un mal sabor de boca terrible. Me ha molestado su altivez y su falta de crítica hacia la gestión de ella misma. Y miren, para serles franco, Layhoon puede saber mucho de números y de cómo se manejan las empresas no deportivas en el mundo del fútbol, pero de esto, de esto del balón redondo, es una aprendiz que no tiene ni zorra idea y que encima ahora le ha dado por ir de chulita por la vida. Se equivoca Layhoon de forma muy notable. Y digo más, si la planificación del Valencia que viene ahora mismo debe llegar de su mano, me temo que vamos apañados. La presidenta no mete goles y parece que ella misma no se entera. Aprenda usted doña Layhoon... y dele un abrazo a la humildad que tanto parece desconocer últimamente.

