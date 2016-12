¿Y Peter Lim existe?

Todo empezó con una urgente reunión en nuestra sede central... en Singapur, naturalmente. Desde Valencia salió una expedición comandada por la presidenta que no manda –digo de Layhoon–, el nuevo entrenador –digo del señor Prandelli– y el asesor deportivo o director deportivo o lo que sea –llamado Suso García Pitarch– para comentarle al señor de Cristiano Ronaldo, digo de Peter Lim, que era lo que tenía que hacer el Valencia para salir de la crisis galopante en la que se encuentra ahora. Y bien, todo salió perfecto a tenor de las informaciones facilitadas por el club. Pero la realidad nos tiene hoy casi revueltos y sin ningún rumbo claro al que asirse. Les cuento la historia.

Singapur

Todo parecía preciso. Peter Lim, en uno de sus descansos tras atender a Cristiano Ronaldo en compañía de su amigo y socio Jorge Mendes, tuvo a bien recibir en su Singapur del alma a los enviados especiales del Valencia. El triunvirato que partió de Valencia, Layhoon –la presidenta que no decide nada y que se molesta mucho pese a eso, pese a no saber nada–, el señor Prandelli y el amigo de Mendes llamado aquí por Valencia Suso García Pitarch. Y sí, volvieron a Valencia y la presidenta, en un arrebato de esos que hacen un daño irreparable, dijo que estaba todo claro y que incluso ella también era Peter Lim... y entonces comenzó a crecerle la nariz a modo de un Pinocho moderno y destartalado.

Y Prandelli

El míster italiano, curtido en mil batallas pero yo ya no tengo claro si está curtido para pelear con Peter Lim, Layhoon y García Pitarch, a su regreso a Valencia tuvo claro que su equipo se iba a reforzar en el mercando de invierno. Y es más, Prandelli, en su amplia ingenuidad (una amplia ingenuidad que sí me gusta) afirmó que iban a venir cerca de cuatro jugadores, por decirlo de alguna forma con el culo pelado, expertos futboleros y especialistas en hacer del Valencia un club menos imberbe y sí mucho más competitivo que lo que es en la actualidad.

Y Susito

En esas estábamos cuando a Suso –repito, y repito con conocimiento, el amigo de Mendes– no se le ocurre otra cosa que proponer a la presidenta que no preside nada, los fichajes de más jóvenes para engordar el mercado de Mendes y reducir de forma asquerosa la posibilidad complicada de salvar a su equipo de los puestos de descenso. Y sí, Prandelli se cabreó como una mona y supongo que ahora mismo que no sabe muy bien lo que hacer. Si Suso y la no presidenta Layhoon ganan la partida nos vamos a segunda de forma descarada y Jorge Mendes se llevara algún durito de varios traspasos al uso. Por contra, si nos guiamos por el ojo del italiano tendremos un equipo menos joven pero sí mucho más compacto que nos permitirá evitar el descenso aunque luego esos futbolistas –veteranos– no engorden el bolsillo de Mendes. Ahora bien, a todo esto... ¿qué opina Peter Lim? (y le pido perdón por si le interrumpo alguna entrega de premios a Cristiano... sorry).

