Senzillament, no hi ha dret. No hi ha dret a aguantar que et pinten la cara de la forma que ho feu el Celta el passat dimarts en l´eliminatòria de la copa del Rei, i més en Mestalla davant l´afició. El València CF ja no és un equip de futbol, simplement és un espectre format per un grapat de jugadors on cadascú fa la guerra pel seu compte i que estan desitjant pegar a fugir a la mínima que es presente l´ocasió. Fins i tot, l´entrenador, Prandelli, que quan ha vist com estava el panorama, ha tardat en picar sola. Què malament estarà el València CF per a què un entrenador que porta 8 encontres en lliga diga "ja n´hi ha prou", això és que s´ha adonat que els jugadors que tenia no anaven a córrer per ell. Ciao Prandelli, tenies raó, qui no vulga donar-hotot per "aquesta maglia" fuori. Tampoc el trobarem a faltar molt perquè una victòria de 8 possibles són xifres de destitució.

Sincerament, s´estan donant totes les circumstàncies, esportives, estructurals i socials, per a què el València CF baixe a segona divisió, i que pare ací la cosa, perquè el desastre que tenim als morros, pot tindre conseqüències devastadores per a l´entitat. Peter Lim, Lay Hoon, Mendes i García Pitarch, us heu lluït, valents! Esteu carregant-vos, si no ho haveu fet ja, una institució que porta quasi 100 anys en actiu amb una massa social i una afició que és l´enveja del futbol mundial i que, amb la marxa que portem, ja vorem si arribem a acomplir eixos cent anys. Amadeo Salvo i Aurelio Martínez, també es cobríreu de glòria de vendre el club a un personatge que no té ni idea de què significa el València CF.

Ara, la propietat torna a passar-li el marró al bo de Voro. Durant quant de temps? No ho sap ni Voro, ni la direcció esportiva, perquè continuen improvisant sobre la marxa sense una línia clara d´actuació. Al meu parer, Voro no és la solució al problema i haurien de protegir-lo i no cremar-lo, perquè és dels poquets que sent el ferro de veritat. Voro fa un grandíssim paper com a delegat del club i hem d´estar eternament agraïts per la seua dedicació i saber fer. Segur que està sobradament capacitat per a entrenar el València CF, però en altres circumstàncies no tan convulses. Crec que caldria buscar un nou entrenador i alliberar a Voro de la "cadira elèctrica" que s´ha convertit la baqueta del València CF. No et preocupes Voro, passe el que passe, sempre tindràs el meu suport, perquè eres l´únic que no tens cap culpa del que està passant.

A tot açò, qui traurà l´equip del tarquim on s´ha clavat? Com sempre, serà l´afició, que no permetrà que per culpa de quatre "moniatos" incompetents, el club baixe a segona divisió. Voro, tens raó, cal apel·lar a la unió de tots els valencianistes per remuntar açò, i tu ho saps molt bé. Tranquil que no et deixarem sol, a tu no. Amunt!

