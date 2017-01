Un cambio enorme

Cómoda victoria del Valencia. Cómoda por su juego y su planteamiento. Y cómoda por el alto rendimiento que demostraron jugadores clave... al margen del genial Carlos Soler, que estuvo inmenso con su actuación ante el Espanyol. La sensación general que queda tiene un doble sentido. Por un lado el resultado final fue injusto con los méritos del Valencia. Y por el otro lado, posiblemente el más importante, es que da la sensación que hablar ahora de la palabra ´descenso´ suena casi a insulto para un equipo que tiene mucho más que ofrecer que lo que hemos visto hasta ahora. La victoria ante el Espanyol fue relativamente cómoda... y la carga de un espíritu positivo parece que se ha apoderado de casi todo el valencianismo.

Veteranos y noveles

Me encantó Garay... ahora sí. Garay dio seriedad a la defensa y jugó de forma rotunda y seria. Y se notó. El Valencia dio imagen por primera vez en mucho tiempo de estar bien protegido en retaguardia y eso es vital para darle fuerzas a un equipo como el Valencia que había iniciado un camino complicado de estabilidad. Así las cosas, serios en defensa, con un centro del campo más serio todavía y bien estructurado –buena nota para Enzo, Parejo y Soler– y un trío atacante con ganas de hacer cosas ante el Espanyol el partido no pareció peligrar en ningún momento... salvo esos minutitos finales ya con el 2-1 en el marcador y los innumerables precedentes de goles encajados pasados los noventa minutos. Pero no pasó nada y el Valencia se llevó una merecida y justa victoria.

Y ayer Zaza

Ya está aquí el italiano que quiso Cesare Prandelli, que no fichó Suso García Pitarch, que sí volvieron a querer José Ramón Alexanko y Vicente Rodríguez y que tanta falta hace al Valencia incluso antes de su llegada. Zaza fue presentado ayer y su papel de ´nueve´ indiscutible no admite discusión en un equipo que inicio el campeonato sin ningún jugador específico en dicho puesto. Zaza llega con ganas y ya sabe como se las gasta Mestalla cuando el equipo sí responde a lo esperado como sucedió el domingo. Zaza sin duda alguna mejora lo que hay –entre otras cosas porque no hay nadie– y a mi me da igual el precio de la operación. ¿Qué si es caro o barato? Pues miren, eso va a depender de su rendimiento... y sólo será caro si su rendimiento es prometedor y se convierte en un fichaje imprescindible.

Y lo de Quique

Me hace ilusión ver un partido con Voro y Quique Sánchez Flores en los banquillos de ambas escuadras. Los dos han dejado una huella enorme para todos los que nos consideramos valencianistas de corazón de toda la vida... seas periodista o no. Ahora bien, y solo a modo de ejemplo y sorpresa en la despedida, Quique cuando acabó el partido saludó a todo el valencianismo de una forma inequívoca y nada habitual en ningún entrenador del equipo rival que encima ha perdido su partido. Por momentos dejó claro su cariño hacia el Valencia y el valencianismo... y el personal le devolvió ese saludo de forma cariñosa. ¿Quique se propone para el futuro? Dejemos ese tema de lado. El domingo, simplemente, uno de los nuestros –Vorete­– le ganó la partida a otro de los nuestros –don Quique–. Y eso es suficiente.

