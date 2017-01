Que la Delegación no sea una falla

Terminó la primera vuelta y se nos acaban los calificativos. El Levante es un equipo tremendamente compacto y sin fisuras al que cuesta horrores crearle ocasiones. Y además de eso, maneja los partidos con una confianza brutal. Aunque la experiencia nos hace ser más que cautos y prudentes, es innegable que los números están ahí y que hablan por sí solos. Como el fútbol es tambien pura pasión y sentimiento, personalmente me voy a dar el gustazo de soñar y de imaginar que en unos meses volveremos a estar donde merecemos.

Nos asaltan las dudas

Si en la parcela deportiva va todo sobre ruedas, por contra en la social somos muchos a los que nos asalta la incertidumbre. Tras la dimisión de Gabi Salinas al frente de la Delegacion, el lunes tomó el mando de manera oficial Miguel Barrachina como presidente de la misma. Está fuera de toda duda la simpatía y el cariño que despierta Mikel dentro de la afición granota. Le conozco personalmente y, que quede claro, considero que es una gran persona y un gran levantinista. Todos tenemos claro, sin embargo, que la presidencia de la Delegación es una tarea muy complicada que requiere muchas horas de trabajo y gran parte del éxito o del fracaso depende de saber rodearte de las personas adecuadas. No tengo la más mínima duda de la ilusión y del empeño que pondrá Mikel en esta difícil misión, si bien espero que no se repitan los mismos errores que en el pasado y que no volvamos a las mazmorras. Y es que debemos de tener presente, con todos mis respetos, que la Delegación no es una falla ni una agrupación de fiestas. Hay que tener muy claro cuál es el propósito real. ¿Entendido, no?

Mikel, a tu disposición

Dicho lo anterior, espero que todos los aficionados granotas apoyemos en la medida de lo posible a la nueva junta directiva de la Delegación. Cómo no, desde Levante Fans nos ponemos a su entera disposición para colaborar en cualquier cosa en la que se nos necesite. Si caminamos solos podremos ir más rápido, pero si vamos juntos llegaremos más lejos. ¡SIEMPRE LEVANTE!

