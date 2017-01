Yo sí quiero a Parejo

Mercado de invierno. Unos salen y otros estilo Zaza entran. Y los equipos se mueven y se demuestra una vez más la viveza del fútbol. En el Valencia la entrada de Zaza ha dado raciocinio a una delantera mal construida en verano –eso de no contar con ningún ´nueve´ te lleva de cabeza a puestos casi de descenso– pero sería irracional desprenderte ahora del jugador que más balones le puede poner precisamente ahora en este periodo que comienza en Vila-real ante el Villarreal. Parejo es bueno, muy bueno, y sólo necesita un poquito de motivación y cariño para ser determinante.

El papel de Voro

Voro quiere que Parejo siga en el equipo más allá de la promesa que le hizo a Parejo la inexperta Layhoon hace un tiempo. Le prometió que estudiaría un posible traspaso en enero... y eso es algo que no se le puede decir a ningún futbolista. ¿Y qué hace Voro ahora? Pues hace lo que hay que hacer y lo hace con una naturalidad fuera de lo común. Voro quiere a Parejo, le gusta Parejo, y lo único que falta en este puzzle es precisamente motivar va Parejo. ¿Y? Pues miren, si le dejan, si le dejan seguir haciendo su trabajo con raciocinio y hablando el idioma del fútbol, Voro conseguirá si se queda Parejo que vuelva a ser ese pulmón que tanto necesita el equipo.

Puro talento

Miren, seamos francos, la victoria ante el Espanyol ha dado a los valencianistas un motivo de esperanza de cara al futuro. El equipo jugó bien y el 2-1 final no reflejó el fútbol que sí vimos en Mestalla. El Valencia fue muy superior e incluso jugó un partido bien construido casi con los mismos jugadores que ha dispuesto hasta ahora. Me encantó por primera vez Garay y me encantó esa línea de tres en el centro del campo que esta vez sí se impusieron con criterio y buen juego al cuadro de Quique Sánchez Flores. El trío formado por un Enzo apacible –no mereció miles de tarjetas como otras veces–, un Parejo inspirado y creador y el joven lujo de la escuela valencianista apellidado Soler cambió la dinámica del Valencia. Es más, casi todos o todos estuvieron bien... pero eso hubiera sido imposible sin un centro del campo bien motivado por Voro.

Sabe de fútbol

Por la cabeza de Parejo pueden pasar mil cosas pero sin duda alguna lo mejor que podría suceder para el Valencia es que se quedara y que sacara a relucir todo el talento que tiene... que es francamente importante. Parejo, como cualquier jugador de nivel alto, necesita del entrenador ciertos ´mimos´ que aseguren su rendimiento de forma casi inmediata. Y miren, Parejo nos puede caer bien o mal, nos puede gustar más o menos, pero existe un dato que jamás debemos olvidar en estos tiempos de cambio. Parejo motivado y centrado es un futbolista extraordinario. Él solito puede hacer de Soler un futbolista de éxito y él solito puede lograr que Zaza rinda a un ritmo adecuado desde que ha llegado al Valencia. Así las cosas yo rompo una lanza a favor de Parejo. No le demos pitadas... démosle cariño y calor. Y Voro, no lo duden, le sacará todo el enorme fútbol que tiene. Por lo tanto... no lo vendas Layhoon, motívale y aprende a motivar a los que tienen talento.

