M'alegre molt per Voro

Ja no recordava com era el sabor de la victòria, i més en Mestalla, fent un encontre polit i mereixent guanyar-lo. Tan difícil era? M´alegre sobretot per Voro, ´l´etern´, al que li adjudicarem un altre qualificatiu, Voro ´trellat´. Difícil papereta per al de l´Alcúdia per decidir fer-se càrrec d´un dels València CF més desastrosos de la història, però Voro ha pegat un pas endavant i ha dit «ací estic jo, me la jugue amb totes les conseqüències». Sens dubte que Voro ho ha vist clar: ha decidit que ara és el seu moment i està disposat a deixar el seu segell en el València CF. Reconec que jo no era partidari de cremar a Voro en les circumstàncies que pateix l´equip, però des d´ací li envie tot el meu suport i ànims.

El passat diumenge, probablement vàrem vore la millor primera part del València CF de la temporada que portem. Com és possible, si l´equip estava fet una ´pepa´? Què ha passat per què els jugadors, de sobte, correguen amb sentit, pressionen el rival, s´associen amb la pilota, no tinguen pèrdues rellevants i juguen amb intensitat. Molt fàcil; Voro ha connectat, com a entrenador, amb uns jugadors que necessitaven de manera urgent, un líder que els dirigira cap on han de tirar, i que ho fera des de l´humilitat, el treball i el sentit comú, així que, gràcies Voro per la teua sobredosi de trellat , que ha fet, per fi, assaborir una victòria esperançadora. La setmana va començar amb la incorporació del desitjat davanter centre. Benvingut Simone ´Zaza´, espere que encaixes en l´equip i ens aportes allò que necessitem, com és referència en atac i gol. Li pregunte al meu germà Quique «què et pareix Zaza?» i em respon «un davanter centre que juga a Anglaterra, on fan un futbol directe, ideal per a eixe tipus de davanter, i no ha marcat cap gol€ em genera dubtes. Deixa que el veja tres partits a Mestalla i et diré si aprofita o és un paquet». Espere i confie que Voro ´trellat´, sabrà treure rendiment a l´italià, a qui segurament, ja haurà advertit allò de ´E un mondo difíccile, un futuro incierto, una vita intensa, feliccità momenti´. No crec que Voro el fique de titular front al Vila-real, però segur que li dóna minuts. No hi hauria millor manera de debutar que marcant el gol de la victòria, però això és més un desig que altra cosa.

Ara que tenim davanter centre, tan sols queda per incorporar un mig centre defensiu, això és prioritari, i un defensa central. Per a poder-ho fer, primer és necessari obrir la boquera i soltar tot allò que sobra. A eixe respecte, em quede amb el que va dir Prandelli; qui no vulga estar ací, ´fuori´. Si Enzo Pérez, Parejo, Abdenour€ se´n volen anar, que arriben a un acord amb el club i ja està, però no serà tan fácil col·locar-los a bon preu. Si finalment es queden i acaben la temporada, si més no, que ho facen dignament. Ale! A per el Vila-real, que també li tenim ganes. Amunt!

