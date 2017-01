Ojo al Lato, Toni Lato

Lato. Latorre. Lateral izquierdo por vocación y criado en la cantera del Valencia CF. Ha irrumpido en el primer equipo discretamente pero con una personalidad arrolladora. Es cierto que en el campo de los debutantes todas las portadas y todos los grandes titulares se los lleva Carlos Soler y por méritos propios. Ahora bien, una cosa es aplaudir y destacar el juego maduro del debutante Soler y otra muy distinta olvidarnos de otros casos que de entrada son interesantísimos y que invitan a cerrar esa puerta falsa de fichar un lateral izquierdo. No hace falta. Tenemos a José Luis Gayà y al permanentemente tocado Siqueira... pero especialmente yo me fijo en Lato, en su hambre por crecer, en su fútbol con descaro y en esa idea de que en la cantera es preciso empezar desde ya –Voro ha comenzado desde su llegada al banquillo– a apostar más por la gente de la casa.

Buena pinta

Lato ya ha debutado con el primer equipo y a mí me dejó unas gratísimas impresiones. Tiene descaro, es ordenado, defiende y ataca con una entrega absoluta y lo que resulta más irracional es que pese a su juventud demuestra una madurez impropia para su edad. Lato es otro de esos futbolistas que están pidiendo a gritos dar el salto definitivo al primer equipo. A mí me gusta sobre todo su descaro y siendo prudentes –no es mi idea programar cierto pique en la plantilla, respetando a todos siempre– yo sí le que le veo sitio y tiempo para disfrutar como jugador de la primera plantilla del Valencia. Ojo, no digo que sea titular. Pero sí digo que es un tipo interesante del que Voro puede sacar el mejor provecho en tiempo récord.

Discreción

Y sí, Lato ya ha hecho lo más difícil que es debutar y jugar junto a los mayores pero ahora necesita tiempo y el respeto de las lesiones para instalarse tranquilamente en ese grupo de jugadores que siempre están dispuestos a tirar del carro como Voro. Y tiene madera. Puede jugar el de lateral y Gayà incluso como carrilero más adelantado. O uno suplente del otro. Pero a lo que a mi me queda clarísimo, viendo el desparpajo y buen fútbol de este joven lateral, es que la idea de Cesare Prandelli de fichar a un veterano para el lateral zurdo en este mercado no tenía ni pies ni cabeza. Ojo, no estoy discutiendo sobre la formas de Prandelli en general. Pero sí que estoy en absoluto desacuerdo con él por querer fichar a algún lateral izquierdo veterano. Con el Mestalleta, con la cantera, tenemos gente de sobra para crecer.

Y otra idea

Y sí, viendo el resultado que estos dos chavales de la cantera –Carlos Soler y Lato– están dando en el primer equipo no sería mala idea que el Valencia se replanteara qué es lo que quiere con su escuela y su forma de tratarla y componer sus equipos. El ejemplo es evidente: en el Mestalla se ha compuesto un equipo para Curro Torres que en ocasiones, en ´onces´ puntuales, tiene una media de edad superior a la del primer equipo. Y sí, vale, si queremos un Mestalla competitivo y con aires de equipo grande puede estar bien. Pero para mí lo más vital es que el Mestalleta sea el vivero de chavales para el primer equipo muy por encima de pensar en el ascenso.

Más artículos de opinión de Vicente Bau, aquí.