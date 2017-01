Voro li ha canviat la cara al València

Bon dia! Dames, cavallers, cavall i picador. Voro, alies ´trellator´ ha tornat a actuar. Eixe 0-2 al Vila-real certifica de manera contundent que el de l´Alcúdia li ha canviat la cara al València CF, i ho ha fet d´una forma senzilla, amb un missatge clar i directe als jugadors que, per fi, han mostrat la seua millor versió. Una vegada més, gràcies Voro, perquè el dissabte va ser un dia redó. L´únic però, el tenim en les prestacions de Cancelo que, a hores d´ara, està més marejat que una perdiu. Què li passa al xicon? Perquè no en pega una al recte. Si no millora el seu rendiment em pareix que, al final de temporada, el Barça girarà els seus ulls cap a altres jugadors més interessants com Carlos Soler, la perla de la pedrera, i això sí que seria imperdonable.

Tinc por que al bo de Carlos li passe com a Gayà, a qui també va marejar el R. Madrid, i que va provocar un baixó en el seu rendiment. Ja sé que és prompte per a jutjar un xiquet que acaba de pujar al primer equip, que necessita temps i paciència amb ell, però què voleu que vos diga? Hui per hui és, junt a Voro, el millor que li ha passat al València CF en els últims temps. Representen el canvi positiu que necessitava l´equip. Si un jugador és bo, no li peguem més voltes, és bo i punt. Tant fa com de jove siga, perquè si està preparat, ha de jugar. Això es nota de seguida. Em ve al cap el cas d´Isco, que també era molt jove i molt bo i ens el ´piparen´ perquè el València CF no li donava bola, no va creure amb ell, i gestionà molt malament el seu traspàs. Per tant, seria urgent blindar a Carlos Soler, perquè els 30 milions de clàusula és un caramel per a equips superpotents amb molt de poder econòmic com Barça, R.Madrid, Bayern de Münich, Paris SG, Chelsea o els dos Manchester. Com algun director esportiu o entrenador d´eixos equips s´enrossinen amb el xiquet... s´ha acabat el cafetí!

Es va estrenar Zaza i, la veritat, és una bona notícia. Voro, a bon criteri no el va posar de titular perquè, sincerament, el xicon no està en forma. Li falta punta de velocitat i ritme de partits, però és un jugador que ofereix alguna cosa diferent al que tenim en el planter; aguanta les trompades, falca el cos, baixa el baló i fica la cama. Amb els pocs minuts que va disputar el davanter italià, poc més podem demanar. La titularitat se l´haurà de guanyar a base de rendiment i gols. Confie en què Voro sabrà gestionar la seua entrada en l´equip.

Com diu el refrany "no hay dos sin tres". L´encontre davant Las Palmas, podria donar-nos tres victòries consecutives, i, això sí que seria per a ´flipar´. Vist cóm està funcionant ara l´equip, tampoc seria descabellat pensar en què és possible aconseguir-ho. Cal aprofitar la inèrcia positiva de l´equip i estirar-la tot el que es puga, perquè fins que no vegem més de quaranta punts en el caseller, no estarem tranquils, i Voro també ho sap. Amuuuunt!

