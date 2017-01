Quique Setién y Munir

El Valencia funcionaba bien ayer. El 0-1 marcado por Santi Mina y una buena disposición táctica de los de Voro dejaba sensaciones positivas en el paladar de los aficionados blanquinegros. Pero no pudo ser. Casi en un visto y no visto se produjeron todas las acciones que marcaron el partido a favor de la Unión Deportiva. Empató el conjunto canario con un golazo del exvalencianista Viera y por ahí comenzó a desorganizarse el partido para los de Voro. La lesión de Enzo Pérez y la autoexpulsión incomprensible de Munir dejaron el balón en las botas del conjunto canario. Y sí, los de Quique Setién entienden el fútbol y lo juegan bien. Y con esas premisas se llevaron justamente los tres puntos en litigio.

Lo de Munir

La expulsión del joven futbolista del Valencia fue un mazazo para las aspiraciones de los de Voro. Fue una expulsión tan justa como innecesaria. Y eso lo trastocó todo. El Valencia hasta entonces fue un equipo bien formado creyendo en todo momento el fútbol que hacía. Pero esa expulsión dio la varita de mando a los de Quique Setién y estos la supieron utilizar bien y dando sus frutos. La Unión Deportiva fue superior y por ahí comenzó a morir el partido. La expulsión de Munir fue tan tonta como innecesaria. Y pesó demasiado. El Valencia encajó mal el golpe y luego sí se vio superado por el equipo de Quique Setién que sí supo agradecer el mal regalo que le hizo el joven Munir.

Lo de Setién

No sé cual va a ser el futuro de Voro ni que futuro tiene Voro in mente. Ahora bien sí digo que este tipo que entrena a la unión Deportiva sí sabe lo que hace y además a mi me gusta como lo hace. Setién ha formado un conjunto que entiende el fútbol de manera inteligente y que además despliega un fútbol igual de inteligente. Ante el Valencia lo demostró de forma clara y contundente. Sufrió hasta que apareció Munir y se ganó la expulsión pero a partir de ahí, con ventaja numérica, el que sacó ventaja fue Setién y supo leer a la perfección el partido. Con uno más es fácil, cierto. Pero a mi este entrenador me gusta. Me gusta él y como disfruta del fútbol la Unión Deportiva bajo su mandato. Repito, no tengo ni idea de los planes del Valencia. Me gusta Voro. Pero si no siguiera, si al final se fuera, fichar a un tipo como Setién me reconfortaría en mi gusto futbolero. Me gusta su fútbol y su carácter. Tipo interesante.

Con calma

Bien, al margen de la tristeza por la derrota yo hago un voto a favor de la calma. El Valencia perdió por sus propios errores ante un equipo que no ha perdido en su nuevo estadio en todo lo que llevamos de Liga. Es decir, nos ganó un equipo hecho más por los propios errores del Valencia que por los méritos suyos. La expulsión fue clave. Y oigan, si a un equipo en plena recomposición le quitan a un jugador casi toda la segunda parte le resulta imposible recomponerle del foto.

Más artículos de opinión de Vicente Bau, aquí.