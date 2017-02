Un fichaje atípico

Buen jugador. Y lo suficientemente maduro como para aportar su experiencia a un Valencia terriblemente imberbe. Orellana ya está aquí y si yo estuviera en la piel de Voro y ante la enorme cantidad de jugadores que no van a poder jugar ante el Eibar yo le convocaba de inmediato. Y digo convocar con precaución porque la realidad me indica que no se exactamente como se encuentra Orellana en la actualidad. Desconozco su puesta a punto. Ahora bien, lo que si conozco es que ante el Eibar no están Nani, ni Munir, ni Bakkali... y es por ahí por donde yo veo más que interesante este fichaje que llega más por descarte de su anterior técnico que por prioridad del propio Valencia. Pero sí, ya está aquí, y ahora lo que toca es saber sacarle provecho.

Estoy con él

Bien, una vez aclarado el asunto, es decir una vez sabiendo que Orellana es un descarte del Celta que ha aprovechado el Valencia en el último suspiro, yo me rindo a la realidad y desde ya le veo como un miembro más del Valencia Club de Fútbol y por lo tanto tiene todo mi apoyo desde el minuto uno. Y diré más, en un equipo tan terriblemente joven como lo es este Valencia la presencia de este chileno que sabe dominar los tiempos y que además bien motivado supone un salto de calidad importante es recibido por mi de forma cariñosa y soñando con que triunfe en este Valencia que nadie sabe muy bien por donde anda... pero sigue andando.

Pocos fichajes

Miren, si el equipo se construyó mal en verano tampoco podemos decir ahora que no está García Pitarch que se ha reconstruido bien en invierno. No, no es así. El Valencia necesitaba como el llover un medio centro defensivo -eso al menos- y por contra hemos incorporado al equipo a un media punta que era un chollo en el mercado. Contar solo con Enzo como medio centro defensivo sin ser en absoluto un medio centro defensivo total -su puesto es otro- es construir mal un equipo desde el principio. Y sí, el mercado de invierno ya ha pasado y el Valencia se tendrá que conformar con lo que tiene.

No completan

Total, que ya se ha acabado eso del mercado de invierno y el Valencia no ha completado la misma serie de fichajes que ve todo hijo de vecino. Ahora bien y para ser prácticos si debemos decir que este Valencia recompuesto en enero es mejor que el que teníamos hasta entonces. De entrada tenemos un ´nueve´ llamado Zaza que cubre ese puesto que dejamos sin cubrir y desnudito de forma incomprensible el pasado verano. Por lo tanto aplaudo la presencia del ´nueve´ italiano. Y luego está Orellana, este chileno recién llegado que sí supone una mejoría para la plantilla pero que no la completa. En resumen, dos fichajes -Zaza y Orellana- que están bien pero que no corrigen los enormes fallos cometidos el pasado verano. Ahora bien, yo confío en Voro y en acabar con cierta tranquilidad la temporada... sin aspirar a nada, pero sin nada que nos agobie.

