Sin prisa, señor Lim

El Valencia vive en una constante interinidad. El director deportivo es la figura sobre la que debería pivotar desde esta misma semana la planificación para la próxima temporada. Y resulta que el que hay está en calidad de interino. José Ramón Alexanko llegó al club de manera sorprendente para hacerse cargo de la Academia y con la crisis de Prandelli y Suso se convirtió en la solución provisional para el mercado de invierno. ¿Hasta cuando va a estar Alexanko como director deportivo? Sólo Peter Lim lo sabe. La valoración que el propio Alexanko hizo ayer de su labor en el mercado de invierno fue positiva. Con los fichajes de Simone Zaza, que lo querían Suso y Prandelli, y de Orellana, que era una oportunidad de mercado, para mí se queda corta la plantilla para pelear, al menos, por meterte en Europa en lo que resta de segunda vuelta. Pero lo triste es que el objetivo que ha marcado Meriton es la permanencia. Así lo dice Voro en cada una de las entrevistas que ofrece y así lo dejó claro Alexanko, quien se justificó en la radio oficial del club: «Hemos traído lo que Voro quería». Voro, que también está en calidad de interino hasta el 30 de junio. Dos interinos, Alesanco y Voro, tomando decisiones que van a comprometer la confección de la plantilla de la próxima campaña. Eso no se lo cree nadie. Peter Lim tiene que armar cuanto antes una estructura deportiva sólida que comience a planificar la siguiente campaña junto con el que vaya a ser entrenador. Algo inimaginable en la lógica de Meriton. ¿Qué prisa hay? Y, mientras, los rivales ampliando la ventaja a todos los niveles. Es desesperante.



Fede Cartabia

No suelo coger manía a los futbolistas. Por el simple hecho de vestir la camiseta del Valencia tienen todo mi apoyo y confianza. De pequeño, recuerdo que no me gustaba nada Tomás. Era de los pocos de los que no tenía fotos en la carpeta del colegio. Pero de ahí a aborrecerlo, mediaba un abismo. En cambio, con Fede Cartabia he hecho esfuerzos por ver aspectos positivos en el chico y no ha habido manera. La famosa jugada en el tiempo de descuento de la semifinal de Europa League contra el Sevilla pesó mucho en la manía que le pillé al argentino. Encima, era un futbolista que no hacía piña en el vestuario, sino todo lo contrario. Me parece increíble que el Valencia CF le ofreciera una renovación de contrato, más increíble aún la fe que Prandelli tuvo en él en plena crisis deportiva y realmente vergonzosa la actitud de Cartabia con Voro. La borradita ante el Celta en la Copa es imperdonable y un motivo más que justificado para haberlo despedido de manera procedente. Tanta paz te lleves como descanso dejas, Fede.



Académicos

Hablando de salidas, Nabil se ha ido de la Academia del Valencia CF porque sus padres quieren. Vale, sí. Pero podría haberse quedado si el proyecto del Valencia CF hubiera sido atractivo, aún cobrando menos de lo que le va a pagar el Manchester City. ¿En qué consiste un proyecto atractivo? Pues, principalmente, en que el chaval vea que tiene opciones de llegar algún día al primer equipo y, además, competir en Europa, algo que ahora mismo está muy lejos de la realidad del Valencia. Triste, pero real. Nabil se va como se fue Pedro Chirivella y como se irán muchos más. Es ley de vida. Pero es intolerable que se vaya por incredulidad en el proyecto. Y mucha parte de culpa es de Alexanko. Carlos Soler está en el Valencia de milagro. Su marcha al FC Barcelona estaba cantada. ¡Qué curioso, el Barça siempre de por medio! Y fue Suso, sí, el ex director deportivo, quien solucionó el entuerto. Pero ante todo porque fue Carlos Soler quien decidió quedarse. Es valenciano, es valencianista y se sintió mínimamente valorado. El fútbol es algo más que dinero, afortunadamente?



Patadas

El lunes el Valencia perdió en Las Palmas por varios motivos. Pero el más importante fue la expulsión de Munir. Llegó después de ver dos tarjetas amarillas consecutivas, la primera de las cuales no era merecida ni por asomo. El árbitro, Jaime Latre, acribilló al Valencia a tarjetas -tantas como para dejar desarbolado al equipo para recibir mañana al Eibar- mientras Boateng y Roque Mesa repartían a discreción como si fueran un Gabi o un Koke cualquiera. Porque es espectacular la permisividad de los colegiados con los dos mediocentros del Atleti. Sin duda, hay varas de medir distintas en la Liga. Pero, desde el Valencia CF se sigue diciendo que los árbitros son muy buenos. Y así nos va...

