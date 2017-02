Murthy, mete a mis amigos

El asunto es simple. En el Valencia se está moviendo medio mundo intentando pactar soluciones. Ojo, nadie habla del caos deportivo. El ´juego´ se centra ahora en dos objetivos muy concretos. O sigue Lim o no sigue Lim. Y en ambos casos la respuestas que estoy cosechando por este sorprendente mundo valencianistas es que en un caso u otro los que deben entrar ´son mis amigos´ y no los del otro o los buenos para el Valencia. En esas estamos. Salen nombres por todas partes y en todas direcciones. Se lleva a tal extremo que entre los candidatos que le llegan a Murthy figuran varios protagonistas que han sido anti Lim hasta la muerte. Es decir, gente que ha sido anti Lim antes de que Lim demostrara su incapacidad ahora suena como candidato a no se muy bien qué. El Valencia, ya saben, un equipo de fútbol donde se habla más de todo lo que rodea al fútbol que al equipo en sí.



Dos nombres

Estoy escuchando nombres de todo tipo y condición. Y me quedo esperando a Salvo en su intervención organizada para el día 20 según él mismo ha manifestado. Sobre los nombres de todo tipo -y en la mayoría de los casos con ´padrinos´ periodísticos- he llegado a escuchar los de Albelda y Cañizares. Y miren, yo a Albelda le puedo caer mal... pero él a mí me cae bien. Lo respeto. Ahora bien lo llamativo es que Albelda fuera la cabeza de Cerberus y ahora alguien juegue con su nombre para incorporarse al Valencia de Lim. No me cuadra. Y sobre Cañizares -sobre el que tengo un respeto deportivo máximo y una falta de respeto personal más amplia todavía: no le soporto- bien haría Lim, Murthy o el que vaya a comprar si alguien está ojeando esa casi imposible posibilidad, yo le recomendaría que pase de él de forma urgente. Yo con Cañete no me iría nunca ni al bar de la esquina (ojo, a tomar coca-cola... que Cañete ya sabe que desde hace diez años que me desentendí del alcohol).



Gente nueva

Bien, en todo este maremagnum que rodea al Valencia y al valencianismo a mí me falta que por algún lado salga gente nueva y sana para ayudar a tirar de este carro corrupto hacia adelante. En Valencia hay gente de sobra y con capacidad suficiente como para meterse a ayudar a gobernar esta especie de ´marrón´ en el que se ha convertido nuestra mercantil. ¿Murthy? Pues miren, Murthy se puede hacer amigo de quien le de la gana y escuchar sus propuestas... pero que lo ponga todo en duda. A Murthy le quieren manipular con la misma intensidad que he hecho yo con el titular de esta columna. «Murthy, mete a mis amigos», he titulado. Y solo tengo una pega. Sí conozco a mis amigos pero desconozco a cual de ellos le invitaría a que tomara los mandos de este club de fútbol al borde de la locura. Ahora bien, el Valencia si algo necesita es normalidad y si puede ser alguna cara nueva pensando en el futuro.



Voro y más Voro

Y vuelvo a la realidad, a la realidad del fútbol, y esta solo me indica que debo pensar la fórmula para ayudar a Voro a sacar adelante el fútbol de esta mercantil que huele a podrido. ¿Si es Voro el mejor entrenador del mundo? Pues no, obviamente no. Pero si es el que se ha comido el ´marronazo´ de dirigir a esta plantilla en los tiempos más enloquecidos de las últimas décadas en el club valencianista. Y sí, yo voto por Voro... voto por él por una razón muy sencilla: es el mejor camino para darle normalidad a esta plantilla enloquecida.

