Los porqués de un ascenso

El Levante no solamente es el candidato número uno sino que a final de temporada va a estar fijo en una de las dos plazas directas de ascenso y de aquí al final lo que va a decidirse es quién acaba acompañándole. Hay que mojarse y sin duda con un equipo tan competitivo no puede esperarse ningún otro desenlace. Porque, por encima del resto de virtudes, el Levante es prácticamente inderrotable. Cierto que no gana sus partidos con diferencias grandes en una categoría de marcadores apretados, pero los rivales tienen que hacerlo todo muy bien para ganarle y que como le ocurrió al Alcorcón las cosas les salgan de cara. Línea por línea es la mejor plantilla con una mezcla entre los jugadores que han continuado en el equipo y los refuerzos de futbolistas específicos para Segunda. Viendo los altibajos de los otros dos equipos que bajaron, Getafe y Rayo, la regularidad del Levante y su temporada tienen mayor valor.



Han acertado de pleno

El éxito del Levante está cimentado especialmente en las dos posiciones que son el eje de una plantilla: la de defensa central y la de mediocentro. En ambas se ha acertado de pleno y son en las que el entrenador más dudas puede tener cuando están todos en condiciones. La igualdad ahí es tremenda. En defensa, Chema, Postigo, Róber y Saveljich tienen un nivel altísimo y esa competencia es a la que obedece el escaso protagonismo del último, un jugador interesante pese a la falta de minutos. Y en el centro del campo también es superpositiva la igualdad entre Verza, Campaña, Lerma, Espinosa y Natxo. Por eso, cuando hay bajas, estas apenas repercuten en el once.



Morales y su potencial

De los jugadores que se han quedado el que más ha dado que hablar es Morales. Estoy convencido de que el entrenador espera ver su mejor versión porque sabe perfectamente que tiene unas condiciones enormes para estar entre los mejores y siempre que lo pone de titular es porque confía en eso. Hay cierto debate en el entorno sobre si en comparación con otros jugadores ha habido un trato de favor hacia él en las alineaciones, pero quien lo ve en el día a día es el entrenador. Además, hay que tener presente que como en el caso por ejemplo de otro jugador como Campaña puede existir un grado mayor de compromiso, ya que fue una parte importante para convencerlo y que desechara otras ofertas. Morales es un jugador extraordinario, aunque en los últimos años ha tenido altibajos que no responden tanto a una cuestión física como mental. Si consigue liberarse de esa ansiedad que en ocasiones le atenaza, su rendimiento será mejor.



El único lunar

Con una temporada tan buena, en el apartado negativo prácticamente no hay nada que mencionar salvo la excepción si acaso de la losa con las lesiones de Iván López. Todos los que lo conocemos bien sabemos que es un lateral con muy buenas condiciones en el que hemos confiado siempre pero al que por desgracia no le hemos conseguido encontrar el punto con las lesiones.



La gran sorpresa

Por último, la sorpresa. Hay varios candidatos, pero para mí la más positiva es Jason por su regularidad. Se ha asentado, está dando un gran nivel y ya es el titular en banda derecha. También los cedidos funcionan. Deyverson y Camarasa están dando un nivel tremendo y salvo Medjani, que no se adaptó al Leganés y ha regresado a Turquía, todos los ex están siendo protagonistas.

