Se llama Juanjo Rodri y es un habitual del programa Super Murciélago de Levante Televisión. El ex secretario técnico del Valencia CF aporta una visión distinta a la que los periodistas tenemos de la actualidad valencianista. Entre sus sabias palabras, me llamó la atención su manera de definir la figura de Carlos Soler: material sensible. Creo que acierta de pleno. Soler es material sensible, como quedó demostrado el pasado sábado en Mestalla. Un canchero argentino como Gonzalo Escalante, de tan sólo 23 años, provocó al joven medio centro valencianista, que cayó en la trampa. La mejor noticia de la semana, sin ninguna duda, es la sanción de un partido para Carlos Soler. Solamente uno. Increíble que las alegaciones de un Valencia CF desestructurado en los despachos hayan prosperado. Este episodio de la expulsión de Soler debe servirnos para poner los pies en tierra y recordar que estamos ante un chico joven que ha revolucionado durante dos partidos el juego del equipo, pero que tiene apenas 20 años. Y eso es, efectivamente y como dice Rodri, material sensible.



La goma

La vergonzosa derrota del equipo ante el Eibar en Mestalla ha supuesto un jarro de agua helada para los valencianistas que confiaban en que Voro había rehabilitado al equipo de manera definitiva. Los de Mendilibar fueron muy superiores, tanto antes como después del penalti y la expulsión de Soler en el minuto 45. Podríamos achacar el bajón del equipo a las ausencias de hombres importantes como Enzo Pérez, Parejo o Nani. Pero más allá de nombres, el problema es de mentalidad y actitud. El equipo juega y gana cuando se ve con el agua al cuello. Así lo hizo cuando Pako Ayestarán se hizo cargo del equipo la pasada temporada para salvarlo del descenso al que lo llevaba Gary Neville, y así ha sucedido con Voro tras la espantada de Prandelli. Se asoma al descenso, huye y vuelve acomodarse. Es capaz de mostrar en quince días su mejor y su peor versión. Vamos, que lleva tiempo haciendo la goma, como se dice en la jerga ciclista.



Salvo

El anuncio de Amadeo Salvo de romper su silencio a partir del próximo día 20 de febrero ha supuesto una convulsión entre el valencianismo, es innegable. El expresidente es de esos personajes que no dejan indiferente a nadie, y en redes sociales queda patente. Cuenta con una legión de fervorosos seguidores que no admiten ni el más mínimo comentario que no suponga un elogio hacia su figura. No soporto ese maniqueísmo. Aquí si cuestionas a Salvo eres un mal valencianista. Se me ocurrió decir en la radio que si Amadeo Salvo no trae soluciones de verdad a la pésima gestión de Meriton en el Valencia, sus palabras quedarán en un mero intento por acaparar protagonismo. ¡Qué has dicho! Salvo hizo muchas cosas buenas por el Valencia CF, pero cometió el pecado de avalar en su día la llegada de Peter Lim y de momento el magnate de Singapur lo que está haciendo es desarbolar el club. Todo lo que no sea que Salvo aporte una idea para sacar al Valencia CF de la encrucijada, me resultará decepcionante. Confiemos en que sus próximas apariciones en medios de comunicación resulten tan útiles como las de Prandelli y Kempes, que han aportado mucho por despertar a los valencianistas del letargo y que abran los ojos ante el desconcierto de Meriton. Salvo, sálvanos...

