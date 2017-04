Apostar fuerte, correr y ganar

Era una apuesta arriesgada: sin lluvia pero con el piso húmedo, no montar ruedas de mojado era la receta para sufrir una salida de pista en los primeros giros, si no en la primera curva. En una pista amplia y con grandes escapatorias como la de China este tipo de decisiones es fruto de una mezcla de agallas y neuronas. Carlos se la jugó y montó las de seco. En la salida le pasaron todos: «Me quería morir», dijo al acabar. Era el momento de mantener la cabeza fría, tanto como el asfalto que evitaba que sus gomas tomaran temperatura, lo que le hizo trompear y originó un pequeño plano en una rueda. La apuesta estuvo a punto de irse la garete, pero Sainz no fue, como tantas veces lo ha sido su padre, «el pupas». Pudo seguir para comprobar cómo el resto de pilotos tenía que entrar rápidamente a por lisos, porque la suya sí era la estrategia acertada. Como muchos aprovecharon el coche de seguridad para parar, el envite de Sainz no dio más de sí. En su posterior parada en boxes optó por el súper blando y eso le hizo fuerte para el resto de la carrera. Nadie fuera de los tres equipos punteros pudo con él. Carlos suma 10 puntos, es séptimo en el Mundial y el primer piloto «de la segunda división».



Tres efes de Finlandia

Ferrari no pudo esta vez con Hamilton. Lewis tuvo la suerte del campeón y el coche de seguridad evitó otra pifia con la estrategia. La segunda plaza de Vettel tuvo mucho que ver con Finlandia por tres razones. La primera, su compañero Kimi Raikkonen, que le taponó y evitó que Sebastian al principio se acercara más al Mercedes. La segunda, Valteri Bottas, que poco ayudó a la estrategia de Mercedes sucumbiendo ante el alemán de Ferrari en la primera curva. Y la tercera, el expiloto de Ferrari Mika Salo, que ejercía de comisario y que, aun siendo finlandés, se hizo el sueco junto al resto de jueces y no sancionó a Vettel por colocarse claramente de forma antirreglamentaria fuera de las marcas de su caja en la parrilla de salida. Un gesto de favoritismo para Ferrari que sirve para mantener una total igualdad en la lucha por el liderato del campeonato de pilotos.



