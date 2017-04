Que nadie se deje llevar desde aquí hasta el final

Partiendo de que es incuestionable el auténtico temporadón que se están marcando los nuestros, el sábado salí del Coliseum Alfonso Pérez bastante molesto y preocupado. Siempre he intentado dar aliento y animar a la gente para que apoye a los nuestros incluso en los momentos más delicados, pero tras la derrota en Getafe me entró el temor de que el equipo se deje llevar de aquí a lo que queda de temporada. Creo y espero que lo que vivido el pasado fin de semana se trate tan solo de un mal partido y que el próximo lunes volvamos a ver a ese Levante que estamos viendo toda la temporada. Ese Levante intenso y tremendamente competitivo durante los 90 minutos de partido. De verdad lo espero.



Hasta el último día

Nadie me puede llamar mentiroso cuando digo que al equipo le faltó muchísima intensidad. Cuando un rival te crea tres ocasiones claras y te mete un gol tan pronto es porque o es el Barça o el Madrid o es que no has salido lo metido que debías. Me duele decirlo, pero sinceramente creo que es lo que sucedió. Con todo esto no quiero crear crispación entre nuestra parroquia ni mucho menos, pero sí dar un mínimo toque de atención. Todos estarán conmigo en que nos gustaría acabar la temporada con buenas sensaciones y seguir disfrutando de nuestro equipo hasta el último minuto del último partido. Confío ciegamente y estoy seguro de que Muñiz y los suyos seguirán haciendo que estemos muy orgullosos.



Va por ti, Adrián

Me provoca envidia sana cuando veo los ambientes de otras aficiones. El Heliodoro Rodríguez López, Vallecas o el Carranza, entre otros, preparan cada partido como una fiesta de la afición, la grada aprieta de lo lindo y crean ambientes formidables de fútbol. Del mismo modo que he dicho mi opinión sobre el equipo, también veo cierta apatía en el graderío del Ciutat. Un pequeño reducto está incluso mas pendiente de silbar a los cinco minutos de partido que de apoyar a unos jugadores que nos tienen a un pasito de volver a Primera. Sí, también tengo el temor de que la afición se deje llevar. Por ello hago un llamamiento para crear un ambiente festivo en cada partido de aquí hasta el final. Vamos a disfrutar de esta temporada que estamos viviendo porque, siendo realistas, es complicado que volvamos a vivir algo así. Vamos a ir al fútbol, vamos a pasarlo bien, vamos a disfrutar con nuestra gente y a hacer que cada partido sea una fiesta. Porque nuestro equipo se lo merece, porque nosotros nos lo merecemos, porque nuestro Adrián estará orgulloso de su equipo. Descansa en paz, pequeñín. ¡Siempre Levante!

