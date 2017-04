Carlos Soler es Valencia en estado puro

Soler es un tipo especial. Él camina tranquilo, creciendo día tras día, haciéndose imprescindible. Y tiene pinta de estar tranquilo, sin engordar su ego, jugando simplemente a fútbol por el placer de ir creciendo y deslumbrando. A mí me gusta Soler. Me gusta como jugador, se le ve un futuro que realmente es impresionante. Pero también me gusta como persona, como tipo implicado, como buque insignia de una escuela que merece ser tenida en cuenta y de alguna forma también merece recibir el mensaje –la escuela– de que si se trabaja bien sí existe futuro en el primer equipo.



Alemany

Y sí, el trabajo le llega ahora mismo ni más ni menos que al nuevo Director General. Alemany tendrá mil cosas girando sobre su cabeza pero entiendo que cerrar la operación Soler representaría lanzar un mensaje inequívoco a todo el Valencia y a todo el valencianismo. Miren, el tema es el siguiente. Soler ha crecido y se ha convertido en un tipo tan interesante que si se dan una vuelta por las redes sociales se darán cuenta del temor innegable que siente la afición ante un posible traspaso encubierto de Lim al estilo Alcácer. Y sí, si Alemany ha llegado aquí para cambiar la forma de gobernar el Valencia y para convertirse en un ancla de gestión que resulte imprescindible y llamativa es precisamente en atar a Soler donde tiene su primera misión con mensaje.



El personal

Y sí, el Valencia puede necesitar muchas cosas pero existe una muy por encima de todo que deberíamos revisar de inmediato para darle normalidad a un club que padece una especie de desprecio por parte de su máximo accionista. Lim no está ni se le espera. Y eso es grave. Si a eso añadimos su forma de vender a Alcácer la temporada pasada entenderemos la razón del miedo de los seguidores. Sabemos que tenemos nuevo Director General y que este ha recibido órdenes concretas para convertirse en el motor de un nuevo Valencia. ¿Y? Pues que Alemany lo tiene a huevo para arrancar de forma notable. Blindar a Soler sería ser justo con su fútbol y también sería ser justo con una afición destartalada. El ´nano´ es por encima de todo de la gente... y eso es algo que nadie en este nuevo Valencia debería olvidar jamás.



El Sevilla

Y este domingo tenemos fútbol y tenemos fútbol a lo grande. El Valencia recibe al Sevilla y esa significa que tenemos un partidazo repleto de morbo por delante. Vale, sí, es cierto que el cuadro andaluz ha evolucionado de forma absolutamente dispar al Valencia. Ellos han ido para arriba de una forma absoluta y el Valencia se encuentra inspirado en un carrusel negativo que esperemos que esclarezca lo más pronto posible. Ahora bien, hasta que llegue ese ´esclarecimiento valencianí´ sería de buen comensal darse antes un buen aperitivo con la visita del Sevilla. Para el Valencia significaría seguir con la racha positiva a la que nos ha llevado Voro pero fundamentalmente sería como darle una palmadita en la espalda a los aficionados que sí se merecen que su equipo tenga un detalle con ellos.



