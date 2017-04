Ja van tres de tres i com diu l´acudit "no hi ha tres sense quatre". Sé que l´acudit no diu això però inventarem un nou, si fora menester, per tal de fer-lo acomplir. Finalment, el València CF ha canviat la cara, ara és un equip alegre, que fica gols (nou en els últims encontres) i que comença a proposar un futbol prou interessant. Hi ha dos figures que han resultat Claus; Voro ´trellator´ i Carlos Soler ´Sol, Soler, vine a vorem que tinc fred´. En primer lloc, donar-li tot el mèrit del canvi positiu a l´entrenador, que ha sabut gestionar i treure rendiment a un planter trastocat i fora de punt, que coneix perfectament l´entitat, tant per dintre com per fora, i que ha fet les coses sense fer soroll i sense vendre fum. Una figura autèntica que mereix el millor dels reconeixements. En segon lloc, la irrupció potentíssima de Carlos Soler, un xiquet fet a Paterna que ens ha tornat la il·lusió a una afició molt desencantada per la nefasta marxa de l´equip. Un jugador que dona goig vore i que ja és referent de l´equip. Alguns diuen que encara és prompte i cal anar poc a poc amb el xiquet, però jo me la jugaria la temporada que ve i construiria un equip al voltant d´ell, com si fora una de les pedres angulars del nou edifici.



Granada i Sevilla

La victòria en Granada ens ha donat una confiança brutal, el plus que necessita l´equip per afrontar l´encontre ´pasqüero´ de demà diumenge front el Sevilla, que si guanyàrem seria doblement de 'Glòria'. Seguirem confiant en l´efecte Mateu Alemany, que des que és el nou director general, sumem de tres en tres. El Sevilla mai ho fica fàcil, però l´eliminació de la Champions League li està afectant en la lliga, per tant és un bon moment per demostrar que el València CF és capaç de guanyar a qualsevol equip, per molt de Champions que siga, i seguir aprofitant eixe vent a favor dels últims encontres. Menudes ganetes li tinc jo al Sevilla de Sampaoli!



Adeu Layhoon

Era inevitable. Després d´aterrar Mateu Alemany en el València CF, i mostrar les seues intencions de canvi, estava clar que a la presidenta li quedaven tres telediaris, com així ha sigut. Se´n va la primera dona que ha presidit el València CF, i mereix tots els meus respectes. Ha intentat fer les coses de manera respectuosa i educada, però sempre han estat fent-li el llit des de dintre de l´entitat i així és molt difícil. Finalment, una víctima més de la mala gestió de Peter Lim. Layhoon mai ha entés el club que presidia. M´imagine que s´haurà adonat que el València CF no és una empresa com un altra i que la seua gestió requereix coneixements en el món del futbol. No ha sabut escoltar l´afició, que després de la venda de Paco Alcácer al Barça, mai li va perdonar allò que va dir en la passada presentació:"No vamos a vender a Paco Alcácer". En eixe moment deixares de ser la presidenta per a l´afició. Adeu Layhoon, que vaja bé. Amunt!

