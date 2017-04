Del futuro de Voro al futuro de las mujeres

Vaya por delante que Voro me cae bien. Lo conozco de su equipo de futbolista –trabajábamos juntos en el Valencia– e hicimos mil ruedas de prensa ocultando que se iba al Deportivo. Y bien, con ese cariño y todos esos recuerdos que me envuelven creo que Voro se equivocó de forma grave ante el Málaga prescindiendo de varios titulares que deben ser fijos e inamovibles en un equipo tan justito como es el Valencia y prescindió también y de forma absurda de Soler... al que puso colocándolo en banda y perdiéndole para casi todo el partido. Voro metió la pata ante el Málaga de forma indisimulable. Y esa metedura de pata le resta opciones infinitas para seguir en el Valencia. Realismo y pena... eso es lo que siento.

Dos reales

Ahora le llegan al Valencia dos partidos realmente serios y el vestuario está hecho unos zorros en este momento. Desconozco si Voro se dejó en el banquillo contra el Málaga a Nani, Orellana, Zaza y Montoya pensando en estos retos que le llegan inmediatamente al Valencia: Real Sociedad y Real Madrid. El calendario es duro pero al fin y al cabo te juegas los mismos tres puntos ante la Real y el Real que los que dejaste tirados en Málaga... un equipo claramente inferior al que Voro regaló tres puntos de forma absolutamente incomprensible.

La moral

Y sí, luego tenemos a los futbolistas, en plena época de depresión y muchos de ellos sin el nivel suficiente para figurar en la nómina del Valencia. Un equipo caro –muy caro–y flojo –muy flojo– y ahora con un entrenador al que todos tenemos cariño pero que parece que ha perdido los papeles para seguir siendo el futuro entrenador del Valencia. Una pena en general. La afición es fiel y exigente y no se merece tanto despropósito unido en una sola temporada. Con Voro parecía que la moral había vuelto al equipo y que esto comenzaba a funcionar. Pero esa moral la tiramos por el retrete de forma incuestionable en Málaga. Me da pena el Valencia. La temporada está dando pánico y tristeza a partes iguales.

Las nuestras

Entrada de lujo el pasado domingo en Mestalla para ver la goleada de lujo del Valencia Femenino frente al Levante Femenino. Un 6-0 impresionante. Pero oigan, fue tan impresionante como tristemente impresionante se observa el futuro de este equipo. De entrada sepan todos ustedes que es un equipo que no pertenece al Valencia Club de Fútbol SAD... sí pertenece, y exclusivamente, a su Fundación... y eso significa que el futuro de estas señoras que se dejan la piel sobre el campo es complicado. Los Malabia –padre e hijo– y Belda pueden contar conmigo para lo que quieran. Pero ese equipo tiene que seguir y no puede suceder que haya una desbandada a lo bestia por la escasa valoración que Layhoon le ofrece a este equipo por mucho que vaya a ver los partidos. Me gusta el fútbol femenino, Europa vive a lo bestia el fútbol femenino, y si todo sigue igual intuyo que esas 17.000 personas que el otro día estuvieron en el campo de Mestalla se van a llevar en breve un chasco descomunal. Pensemos en la trayectoria del equipo: del colegio Alemán al Valencia actual... y dejémonos la piel pero seguir creciendo con dignidad. Cuenten conmigo para lo que sea. ¡Vamos!

Más artículos de opinión de Vicente Bau, aquí.