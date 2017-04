Partit en 'la cueva de Alí Babá'

Què va ocórrer en Málaga dissabte passat? Per què el València CF no va competir com ho va fer en els últims encontres? En la meua opinió hi ha dos aspectes claus que cal analitzar: en primer lloc, el València CF ja no es juga res en lliga, per tant, els jugadors eixien més relaxats i no disputen el baló com cal, no pressionen amb intensitat i així qualsevol equip et pinta la cara. En segon lloc, les excessives rotacions i els canvis de posició d´alguns jugadors, condiciona i, de quina manera, el rendiment de l´equip. És cert que Voro no va estar encertat amb l´alineació que presenta en Málaga, però l´actitud d´alguns jugadors tampoc va ajudar molt. Un equip que no xuta entre els tres pals de la porteria contrària és difícil que plante cara en un ´partit´, i menys, que puga guanyar-lo. Tornàrem a vore un València CF descentrat i poc efectiu, com el que hem vist al llarg de tota la temporada. Apel·lar a la dignitat i a l´orgull, com va dir Voro, és una temeritat i més quan tens jugadors que no l´han mostrat en gran part de la temporada.

Quan va acabar l´encontre vaig tindre clar que Mateu Alemany devia donar-se presa per anunciar qui serà l´entrenador del València CF el proper curs, Voro o un altre, i així evitar el descontrol de l´equip. Els jugadors necessiten saber ja, com va a ser el nou projecte.

Què va ocórrer en València dimecres passat? Per què el València CF tampoc va competir? Més del mateix, ni xixa ni llimonà, sembla que el peix ja està venut i els jugadors s´arrosseguen pel camp sense cap motivació. Però què hem fet l´afició per a merèixer açò? Eixe 0-3 en el marcador va resultar una punyalada per a l´ aficionat/ada patidors que va tindre el valor de suportar, una vegada més, el repassó de l´equip rival ací a Mestalla. Tampoc em val això de... estiguérem a punt de remuntar l´encontre! Que és cert, però per ahí ja no passa l´afició perquè està farta de viure ´la ruleta del caos´ en què ha esdevingut el club. Que acabe prompte la lliga, per favor!

Què passarà hui dissabte en Madrid? Açò és tot una incògnita, però provablement estarem pensant, que el València CF és capaç de guanyar o ´empatar´ en el Bernabéu i fotre la lliga al Real Madrid. Eixa seria una de les poques alegries que ens quedaria per viure en el que queda de temporada. Dificilíssim, tenint en compte que el Real Madrid es juga la lliga i que, històricament, els àrbitres sempre han afavorit l´equip de casa. Com diu Carlos Bosch, hui juguem en ´la cueva de Alí Babá´ així que ´Déu ens pille confessats´ perquè el ´guinde´ està assegurat. De tota manera, diuen que per a guanyar en el Bernabeu has de fer un grandíssim encontre i damunt tindre molta sort. Hi ha qui defineix la sort com la intersecció entre l´oportunitat i el talent, el que passa és que en eixa definició no tenen en compte a l´àrbitre. Amunt!

Más opiniones de colaboradores.