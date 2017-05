Faltan delanteros cuajados

Alemany tiene faena, y mucha faena. Un equipo de Primera División, un equipo más o menos interesante, siempre tiene en su nómina a un buen cartel de delanteros. ¿Y? Pues que eso yo considero que es el mayor desacierto que tiene este equipo más o menos por hacer. Vale, sí, en defensa o la defensa que venga necesita muchas recuperaciones –sobran varios jugadores en ese puesto, hasta tres al menos– y en el centro del campo vamos a ver que pasa con Parejo y Enzo Pérez... pero sumamos a Soler y nos sobran otros futbolistas como Mario Suárez o el mismísimo Medrán. Pero insisto, lo puedes tener todo más o menos bien atado, pero en Primera División la urgencia es tener a futbolistas de calidad en vanguardia. Sin gol estás perdido. Y el Valencia cuenta con un entretenido Zaza y poco más.



El faenón

Lo dije el otro día y lo repito hoy. Mateu Alemany junto a José Ramón Alexanko tienen un faenón importante y tremendo por delante. Ya saben que no cuentan con un dineral por parte de Peter Lim para recomponer a este equipo que cojea por todas partes, pero yo me centraría en reforzar con urgencia la zona de vanguardia. Sin gol, o sin capacidad para marcar goles o delanteros con capacidad para marcar goles, nunca dejarás de ser un equipo pequeño. Y ahora el Valencia lo es. Los delanteros que tiene o están en formación o están de escaqueos casi interminables como es el caso de Nani... un futbolistas al que se le observa cierto talento pero se le descubre más talento para escaquearse que para ayudar al equipo, y eso es muy grave.



Sin nombres

No voy a seguir dando nombres de delanteros que figuren en la plantilla porque no quiero que nadie me tenga manía. Pero la diferencia entre un equipo de Primera más o menos formado y otro en fase de formación como lo es el Valencia reside en tu incapacidad para ser peligroso. y seamos francos y sinceros. El Valencia jugó en Madrid un partido más o menos serio en todas partes... pero le faltó mordiente en ataque, ser más peligroso, dejar de ser menos previsible y más poca cosa.



Los nuestros

Sí, la portada del lunes de SUPER es para mí un canto a la esperanza y una apuesta clara por la gente formada en casa. Soler ya es una realidad que encima tiene el carácter de ir a protestarle al árbitro en el descanso del Santiago Bernabéu como solo suelen hacer los denominados estrellas del equipo. Carlos Soler es mucho pero ahora ya es nuestro. Y Lato, luego está Lato, un lateral zurdo que parece un maestro en esto del fútbol siendo apenas un recién llegado. Yo a Lato le pagaría un pastizal y lo ataría con una cláusula realmente importante. Si incisión tiene un doble mensaje. Hay gente de casa que sí vale y ya vale de gastarte un montón de pasta en medianías.

