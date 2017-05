El vestuario del Valencia se equivoca

El caso Nani no debería ser un problema para el Valencia. La realidad es tozuda y esta realidad nos indica que no ha sido en absoluto rentable para el Valencia. Vino como si fuera una figura, pero una figura como mandan todos los cánones del mundo trabaja a fondo para triunfar él y para hacer triunfar al equipo que le paga –y muy bien– y para el que trabaja y no para escaquearse en Italia un montón de días o para hacer el ridículo en el Bernabéu: ni ayudó al joven lateral Toni Lato ni pensó en su equipo cuando fue cambiado, el Valencia iba perdiendo, y él tardó en marcharse del campo lo que ni se sabe.

El carro

Y el tema es sencillo. Un tipo como Nani y con el sueldo de Nani debería ser muy importante para su equipo, debería tirar del carro y si me apuran debería representar la imagen de un tipo comprometido e implicado. Y yo no le veo así. Yo veo a un Nani aburrido, que se escaquea, con muchos años y pocas ganas de trabajar y fundamentalmente veo a un tipo escasamente implicado en tirar del carro con un mínimo de dignidad. A mí me ha sorprendido que este internacional con Portugal se haya tomado medio a cachondeo las penurias por las que atraviesa el Valencia. No tira del carro... y eso no me gusta nada.

La plantilla

Leo ayer en SUPER que la plantilla del Valencia defiende en alguna medida a Nani por las críticas que está recibiendo en los últimos días. Y eso es triste. Miren, Nani puede ser un tipo simpático y tener cierto carisma –que lo desconozco– pero lo que nunca puede ser es una carga para el Valencia. Él sabe jugar a fútbol bien y ha jugado en equipos realmente importantes. Pero su estrella de la buena suerte le ha abandonado hace ya bastante tiempo. Nani fue la estrella de la Eurocopa que ganó Portugal, pero aquí no tiene esa implicación ni ese talento para ponerlo al servicio del Valencia. Por eso no entiendo a la plantilla del Valencia... defender a un tipo que ha venido a cobrar y a aportar muy poquito no me parece de recibo. Y así lo digo. Con calma pero con contundencia.

El año próximo

Miren, el Valencia tiene que afrontar de cara a la próxima temporada un cambio rotundo y contundente de su actual plantilla. Leo ayer en SUPER que Enzo Pérez y Parejo se van a vender este próximo verano... y a mi me da un temblor importante. Me gusta Carlos Soler, cierto, pero cuando más y mejor ha rendido Soler es cuando se ha asociado con Parejo y Enzo Pérez se ha cubierto las espaldas. Y el asunto para mi es grave. Si se van Enzo y Parejo van a hacer falta dos jugadores contrastados que pongan a funcionar a un equipo algo desnortado. Y sí, yo me quedo con lo que dice SUPER, que el Valencia quiere vender a los dos. Y yo solo espero que sepan lo que hacen y que fichen en consecuencia para hacer un Valencia al menos decente. El de ahora roza la indecencia... y eso es grave.

