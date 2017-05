Singapur és on es talla l'abadejo

No va poder ser. L´empat a Madrid haguera donat una xicoteta satisfacció a l´afició dintre de la desastrosa temporada que ha fet l´equip, però la realitat és que l´alegria tan sols ens va durar un parell de minuts, els que tardà el Real Madrid en clavar-nos el segon gol. Continuem en la "porca misèria" d´un equip que ja està pensant en les vacances d´estiu. De les poques coses positives d´eixe encontre em quede amb el golàs de Parejo, la parada d´Alves en el penal de Cristiano Ronaldo, l´atreviment i "descaro" de Carlos Soler i l´encontre tan seriós que feu Lato i... poca cosa més. Insuficient per a rascar alguna cosa positiva del Bernabeu, davant un Madrid que últimament, sembla que està «on fire».

Queden poques jornades per a què acabe el calvari d´enguany i pocs al·licients que justifiquen anar a Mestalla per vore al València CF. La gent està més que farta i s´entén que no tinga ganes d´anar al camp a vore un altra "xarlotada" dels seus. El propietari i el seu seguit (Mateu Alemany, Alexanko i Anil Murthy) deurien fer-s´ho mirar perquè Mestalla està cada vegada més buit. És que les últimes temporades han sigut un autèntic dolor. Què podem esperar demà diumenge del València davant un Osasuna (de segona divisió ja)? Si més no, rentar-nos i la cara i guanyar dignament, però tal i com està l´assumpte, m´espere qualsevol cosa.

Pareix ser que en Singapur és l´únic lloc on es talla l´abadejo. Allí, ha viatjat la «clec» o «quadrilla de subalterns» a demanar permís per fitxar al nou entrenador del València CF i planificar la temporada que ve. Jo em pregunte si cada vegada que hem de prendre una decisió important és necessari anar en "camarilla" a Singapur i parlar amb l´amo. Alguna cosa està fallant. Probablement és que allí no arriba el telèfon, o la connexió d´Internet, per tant, tampoc existeixen les videoconferències€ veges tu a saber! La qüestió és, Peter Lim, si no confies en les decisions dels teus directius, per a què "collons" els has posat en el càrrec? Disculpeu però cada vegada estic més cremat. La realitat és que tenim l´amo del club a 12.000 km de distància, que no apareix per València ni en somnis i quan trau el cap és per a fer-se fotos amb Cristiano Ronaldo, o amb la samarreta del Real Madrid.

Per altra banda, tenim un director general, ex del Mallorca, que acaba d´aterrar i no coneix encara el club, un director esportiu que ha estat vinculat al Barça, que l´ha col·locat Joan Laporta perquè és soci i amic del "jefe", una expresidenta que després de dos anys, no parla el castellà, ni què dir del valencià, el futur president, que no sap ni la forma que té un baló de futbol, i que no entén perquè l´afició està enfadada amb la gestió del club, un delegat reconvertit a entrenador, que ha sigut el que ha tret les castanyes del foc i ha salvat a l´equip de la segona divisió (gràcies Voro) i encara no sap què faran amb ell€ millor ho deixem ací, que ja va bé!Ara millor concentrar-se en l´encontre de demà davant l´Osasuna i a pels tres punts. Amunt!

