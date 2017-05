La clave es el cónclave

Hola, ¿qué tal? ¿Ha pasado algo? Me había quedado traspuesto, futbolísticamente hablando. Me quedé en el sofá dormido mentalmente viendo el Real Madrid-Atlético, y desde entonces no me he recuperado. Contadme, ¿qué nuevas nos traen nuestros magnos dirigentes? ¿Ya hemos elegido entrenador? ¿Aún estamos dándole vueltas al tema? ¿Marcelino, Setién o Voro? Leo que la afición prefiere masivamente al primero. Yo era partidario del tercero. Y quizá el conveniente sea el segundo. Parece que Marcelino tiene un perfil más estricto, Voro más permisivo y adecuado a los tiempos que corren ´de perfil bajo´ (y al que ya se le ha anunciado la ´operación entrenador´)... pero Quique Setién tiene un estilo. Irrenunciable. Así lo ha declarado él mismo en alguna ocasión. Y en esta tierra, entrenadores estéticos siempre han funcionado.



Coplas

Hablo del fútbol de Espárrago o de Hiddink, por ejemplo. Esta es una tierra de artistas. Siempre vamos a preferir sacar la pelota jugada desde atrás, pero lo cierto es que los grandes resultados llegaron en las épocas rocosas, de férrea defensa y ras i patà als collons. El jueves próximo celebraremos 15 años ¡15! desde la primera liga de Benítez. La de la 01-02. La del gol de Ayala. Qué locura. Se nos pasa la vida, perdiendo. Ya lo escribió Jorge Manrique: «Cuán presto se va el placer/ cómo, después de acordado, /da dolor/ cómo, a nuestro parecer/ cualquier tiempo pasado/ fue mejor». Señores de Singapur y satélites que deciden nuestros designios: nosotros no tenemos nada contra ustedes. Nosotros tenemos una guerra contra el tiempo.



Siesta time

Cada año en la chepa del equipo sin ganar nada pesa como una losa insoportable. Por eso les demandamos un proyecto. Y es que, aunque ´sólo´ tengamos seis ligas, en una competición como la española esa cifra nos otorga la estola de equipo ganador. El perfecto ejemplo de la desidia absoluta es la tarde de hoy. Partido en la cumbre: nada menos que el recién descendido Osasuna contra el sempiterno indolente Valencia. A la hora de la siesta, para más inri. A veces parece que el objetivo es que no vaya nadie al campo. Lo hemos dicho por activa y por pasiva: en Valencia, y más en primavera, a esa hora la paella todavía está con la grasa pegada, y la suegra sentada en el centro de la mesa, masticando. A su ritmo interminable, empalmando con la merienda.



Valencia power

No podremos disfrutar esta tarde de nuestro flamante nuevo miembro oficial de la primera plantilla, Toni Lato, que se va a Lleida a defender la promoción con el filial. Tampoco ´disfrutaremos´ de Siqueira y Mario Suárez, dos fichajes de la era Suso que no parece que tengan muchas papeletas para seguir. Pero, por otra parte, ´los Nachos´, Nacho Gil (que ya jugó unos minutos en Mendizorroza) y Nacho Vidal, ambos del Mestalla, han renovado sus contratos, y ambos suenan para el primer equipo. Tenemos una generación que viene por detrás y va a pegar muy fuerte, y deberíamos ser muy conscientes de que, en vez de nutrir a otros equipos con jugadores que no tienen posibilidad de entrar en la primera plantilla por un mercadeo innecesario y encarecido, hay mimbres para poder hacer las cosas bien.



Nombres

Un equipo de gente de aquí con los refuerzos necesarios, dotaría de identidad y popularidad al proyecto. Por eso, quizá, tengo la convicción de que Voro pondrá a Jaume a jugar hoy. Y eso, para mí, es un estímulo suficiente para asistir al partido. Uno de los porteros que más me han sorprendido en los últimos años, y que, si tiene la paciencia y constancia necesaria, acabará por ser el líder que todos necesitamos. Y esos refuerzos de los que antes hablábamos no deben ser jugadores de medio pelo. Tienen que ser futbolistas contrastados. Leo los nombres en liza y me gusta el soniquete: Marcos Llorente, Vietto, Mammana? Al menos sabemos quiénes son. Les vemos jugar con cierta regularidad, tenemos una idea preconcebida de cómo pueden rendir, en el mejor de los casos. No hace falta adentrarse en las zonas más oscuras de Youtube para ver un video con las supuestamente ´mejores jugadas´ de alguien.



Trellat

En definitiva, tenemos la oportunidad de ver unos cuantos ´amistosos´ de aquí a final de temporada, como el de hoy. Me quedo con la foto de Parejo y Zaza de ´colegueo´ después de un particular duelo de libres directos, tras un entrenamiento. No hay nada que me guste más que ver sonreír al que casi nunca lo hace. Yo soy ´parejista´ si está enchufado, y sobre todo si tuviera detrás a un ´killer´ que le haga el trabajo sucio. ¡Ah, si Dani hubiera podido seguir jugando al lado de Albelda! Imaginen que se asientan los de la cantera. Imaginen que traemos a Boateng comprometido. Imaginen que madura el chico coreano, Kangin Lee, en la dirección correcta. Imaginen que llegamos al centenario con una política acertada, por primera vez en años. Imaginen que podemos salir del hoyo. Imaginen que el cónclave acaba en fumata blanquinegra y volvemos a por nuestros fueros. Sólo hay que hacer las cosas con el ingrediente valenciano por antonomasia: trellat.



