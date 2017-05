Me apunto a Jaume

La semana pasada repasé todos mis apuntes para saber cuantos minutos había jugado el portero de la cantera Jaume Doménech en la presente Liga. Y el disgusto fue enorme. Ninguno, ni un solo minuto de Liga había podido jugar un tipo íntegro y de casa en toda la temporada. Por eso, y sinceramente también porque le tengo algo de estima –ojo, no lo conozco– estaba encantado con la goleada que el Valencia le estaba encajando a Osasuna hasta que llegó ese minuto final y Jaume encajó ese gol que le dio una rabia tremenda. Él quería mantener su puerta a cero y yo también lo quería. ¿Y? Pues que no pasa nada amigo Jaume. Yo sí te veo en esa portería en el futuro inmediato.

De casa

Toni Lato, José Luis Gayà, Carlos Soler... y Jaume. Miren una cosa. Tengo claro que el Valencia necesita descargar su ´mochila´ de tanto nombre que figura en su nómina pero yo a la gente de casa le ofrecería reconocimiento y cariño. Cuantos más jugadores tenga el Valencia de su propia cantera más disfrutará con las victorias y más se mosqueará con las derrotas y con un solo gol, como le pasó el domingo a Jaume. Y eso es lo que necesita este equipo. Necesita normalidad en el banquillo y necesita gente a la que le guste tirar del carro. Lo del banquillo se lo dejo a Mateu Alemany que parece que va por buen camino. Y lo de contar con la gente de casa debería ser una obligación para este equipo que necesita medir el gasto hasta el extremo más profundo.

La inactividad

Estoy leyendo el SUPER de ayer y llego a esa página habitualmente complicada y maldita donde se juzga a todos y cada uno de los jugadores que participaron en el partido. Y me encanta. Veo que Jaume es el más destacado para mis compañeros y eso me hace una ilusión tremenda. Primero porque estoy de acuerdo... jugó un buen partido, demostrando su enorme progresión en la portería. Y segundo porque estoy convencido que ayer Jaume leyó SUPER para ver que decían de su partido y seguro que la noticia de verse como el más estacado del grupo le ha tenido que sentar muy bien. ¿El gol? Eso es una casualidad dentro del fútbol. Era un encuentro lánguido donde Osasuna no se jugaba nada. Y sí, acertó en esa jugada de ataque. Pero eso no significa que Jaume hiciera algo mal en su actuación.

El futuro

Y hoy les voy a ser claro de cara al futuro de la portería valencianista. Yo sí creo en Jaume y también creo en Ryan... lo que no quiere decir que considere a los otros malos y poco seguros, no. Pienso que Alves –uno de los caciques del vestuario blanquinegro– debería finalizar ya su etapa en el Valencia y dar paso a gente más joven y también más barata. Vale, sí, seguro que nos marcan más goles de penalti... pero eso no es razón suficiente para apostar por un portero veterano y caro. Yo en este caso no tengo dudas. Con Jaume y Ryan la química sería distinto en el vestuario. Y ese dato es francamente digno de tenerlo en cuenta.de casa que sí vale y ya vale de gastarte un montón de pasta en medianías.

