Alemany, la confianza

Pues sí, lo confieso. El fichaje de Mateu Alemany me llenó de dudas y no precisamente por su conocida capacidad para gestionar con raciocinio un equipo de fútbol. Se, lo he visto, el enorme trabajo que hizo en el Mallorca y ese intento del Real Madrid por hacerse con sus servicios. Entonces Alemany se puso de moda y estaba en la cresta de la ola. Pero han pasado ya unos años y en el Valencia ha desembarcado un tipo de Singapur que hasta ahora le debemos aplaudir por poner la ´pasta´ y salvar al club pero que también le debemos silbar por su mala gestión puramente deportiva.

Lo de Bankia

Y bien, en todo este entramado que rodea al Valencia Club de Fútbol debemos señalar dos asuntos muy importantes en la actualidad del club. Uno es de vital importancia y cumplimiento. Y el otro tiene más que ver con la ilusión y con las ganas de recuperar a un Valencia competitivo y estable de cara al futuro. El de ´cumplimiento´ es claro. La semana pasada hablé con los gestores de Bankia –no cito ningún nombre, ojo– para saber como estaban las cuentas de Peter Lim con ellos y va y resulta que el tipo de Singapur cumple al cien por cien con los dos créditos que tiene gestionados –y aprobados– con la entidad bancaria.

Lo de la ilusión

Bien, dicho lo anterior, es decir comprobando que Bankia está encantado con su cliente y que el tío Peter Lim cumple en tiempo y forma con los pagos pendientes con la entidad bancaria, debo volver a eso de la ´ilusión´ que les he hablado antes y que poco a poco –valencianista que es uno, las cosas como son– me lo estoy empezando a creer con una sonrisa en el cerebro. Y sí, todo esto tiene mucho que ver con Alemany y su forma de entender su trabajo. Ojo, hablo solo de Alemany... el tipo que ha fichado a Marcelino García Toral y que ya empieza a manejar la lista de altas y bajas para la próxima temporada.

Él solo

Y sí, Alemany no ha venido aquí a tocarse los cataplines y simplemente a cobrar. No. Oros que estaban antes puede que sí lo hicieran, pero Alemany a mí me ha demostrado ganas de trabajar y raciocinio... y eso ya es mucho en un Valencia donde todo andaba desquiciado y no había nadie capaz de mover un dedo para que esta entidad futbolera recuperara su condición de equipo importante y competitivo. Repito, yo dudé de Alemany pero con lo de Marcelino me ha ganado... y con su naturalidad. Ahora solo se trata de formar una plantilla competitiva acorde a tu nuevo entrenador y quitarte de encima todos esos jugadores que realmente al margen de ser caros sirven para muy poquito. A Alemany le queda mucho curro y complicado. Pero yo de momento creo en él. Y eso tan simple no me pasaba en el Valencia desde hace mucho tiempo. Así las cosas pido perdón por dudar de su fichaje. Y le mando un mensaje a Peter Lim: con decisiones así es como sí funciona el fútbol en España... y eso para el Valencia es un paso de gigante.

