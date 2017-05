Carlos Soler no es un caso Isco

Yo vi jugar a Isco en el Mestalla... muchos vieron jugar a Isco en el Mestalla e incluso saboreamos su raquítico paso por el primer equipo. Y sí, ya se le veía distinto, inesperado, bueno, joven, con un talento especial. No existe nadie de esos que figuraban por la escuela de Paterna de entonces que no tuviera claro que Isco era un proyecto de jugadorazo enorme. Pero sí, el Valencia hizo de Valencia –tristemente– y lo vendió por cuatro perras al Málaga y nos quedamos sin uno de los talentos más jovenes y prometedores que existían en el fútbol español. Hoy Isco está en el Real Madrid y nadie discute su calidad. Y hoy, en Valencia, alguien ha enmendado el fracaso de aquella época y ha blindado a Carlos Soler con una cifra importante. Y está bien hecho. Vamos aprendiendo de los errores.



Su calidad

Existe un dato indiscutible y ese dato tiene mucho que ver con la calidad del propio Carlos Soler. Es un tipo muy joven, con un talento especial y con un alma competitiva fuera de lo común. Parecía que llegaba al primer equipo casi de puntillas y la realidad nos ha demostrado que estábamos equivocados. De ´puntillas´ en absoluto. Este tipo juega bien a fútbol –por cierto, si actua por el centro y con Parejo a su lado es todavía mucho mejor– pero lo que más destaca en él es su carácter. Es un ´nano´, un recién llegado y pese a eso actua ya como si se tratara de un veterano con mando en plaza.



La foto

Miren, cuando eres tan joven como Soler y llevas tan poco tiempo en Primera División como Soler lo normal es que si tienes que jugar en el Bernabéu se te pongan de corbata por lo que impresiona ese estadio. Y esta temporada, hace muy poquito, ha sucedido algo increíble para el chaval al que el Valencia ha blindado de forma absolutamente correcta y rápida en tiempo y forma y ese ´algo´ tiene mucho que ver con lo que pasó en el Bernabéu en su debut precisamente en el Bernabéu. ¿Y qué pasó? Pues pasó que un chavalín debutante cuando el árbitro señaló el fin de la primera parte se fue cara al colegiado con cuatro dedos de su mano derecha abiertos señalándole el mogollón de faltas que había cometido un tipo de esos del Madrid.



Y no es casualidad

Y sí, a mi esa imagen me dejó impactado. El chavalín, el jovencito, el recién llegado fue el que no se cortó ni un pelo y fue a protestarle al árbitro por una actuación tan parcial hacia el Madrid que daba sonrojo solo de verla. Pero no protestaron otros... sí lo hizo ese ´pollo´ que debutaba en el Bernabéu con un descaro descomunal. Y sí, a mi ya me había ganado con su fútbol pero me derrumbó de emoción viéndole protestar al árbitro en el Bernabéu con el mayor descaro del mundo. Con Soler el Valencia ha actuado rápido y contundentemente. ¿E Isco? Pues Isco queda en la memoria para todos aquellos que vivimos semejante aberración en primera persona. Miren, yo lo tengo claro. A un buen futbolista hay que blindarle... y quererle. Quererle,sí. Un tipo que se siente querido rinde mucho más que cualquier otro futbolista. Así las cosas... Amunt Soler! Que disfrutes muchos años con nosotros.

