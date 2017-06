¡La Champions!

Como una gran mayoría, en los últimos meses me ha invadido la duda de si renovar o no el pase. La locura de horarios –con partidos a mediodía o en plena digestión de la paella–, la cantidad de encuentros que ha habido en Mestalla entre semana –que el partido ante el Madrid fuera un miércoles a media tarde, fue lo máximo– y, lo más importante, el pésimo juego y los lamentables resultados del equipo, así como la caótica gestión de Meriton, han espantado a muchos aficionados y han hecho plantearse a otros muchos su condición de socios.

Renovarse el pase en verano supone un esfuerzo económico tremendo para la gran mayoría de abonados, que hacen un auténtico ejercicio de equilibrio financiero para acabar el mes y, a la vez, renovar el pase y poder apoyar a su equipo durante la temporada. Si muchos jugadores supieran esto, tal vez no habrían protagonizado dos temporadas como las últimas. Pues bien, en este contexto, mi hijo, de 10 años, que va a Mestalla con mi abono –yo entro con acreditación de prensa por hacer los partidos en la 97.7 Radio– me sorprendió esta semana: «Papá, ¿nosotros tampoco vamos a renovar el pase?». Algunos de sus vecinos han comentado que la próxima temporada no estarán en la grada. «Yo quiero ir a Mestalla, con Marcelino vamos a jugar mejor y ganaremos partidos. Además, si no renuevas el pase nos quitarán la chapita». Con este último comentario me tocó la fibra. En nuestra butaca luce la placa con mi nombre por ser socio durante más de 25 años y al nano ese detalle le enorgullece. Total, entre que el nuevo entrenador transmite confianza, que hay perspectivas de un mejor juego, y la famosa ´chapita´... nosotros renovamos el pase.

Marcelino

En su presentación Marcelino ofreció un discurso impecable. Las ideas que no quería que se quedaran en el tintero, las llevaba escritas. Fue en esa lectura cuando se vio a un entrenador nervioso, ilusionado y emocionado. Pero fue en sus respuestas a la prensa cuando el asturiano lanzó grandes titulares y, sobre todo, proyectó el convencimiento de que las cosas van a salir bien. Habló de ganar el primer partido de Liga, cuestión que aunque parece baladí es más importante de lo que parece. La pretemporada es necesaria para asimilar conceptos y llenar los depósitos de los futbolistas de gasolina, pero lo que realmente estás preparando durante dos meses es la primera jornada de Liga. Empezar con victoria rompe tensiones y calma los ánimos. La impresión que me dio escuchar a Marcelino es que el Valencia va a estar en puestos europeos el próximo curso. Y si tenemos en cuenta que, lamentablemente, las semanas sin Copa del Rey van a estar ´limpias´ para preparar los partidos de Liga, me atrevería a apostar una paella a que el Valencia vuelve a jugar la máxima competición continental la siguiente campaña. Lo veo. ¡La Champions!

Nombres

Suenan muchos nombres para fichar por el Valencia. Camacho, Murillo, Albiol, Mammana, Falque, Badelj€ Y la verdad, no me ilusiona ninguno. Ya no creo en los futbolistas hasta que no los veo en el contexto de Paterna y Mestalla. Creo que ni siquiera un fichaje de relumbrón me ilusionaría más que Marcelino. El fichaje estrella es el técnico. Es quien puede convertir a jugadores mediocres en buenos y a los buenos en estrellas. Y aún más importante, creo que es capaz de convertir en futbolistas a algunos de los componentes de la actual plantilla. ¿Se imaginan a Rodrigo en plan goleador? ¿O a Orellana como máximo asistente? ¿O a Nani en versión Eurocopa? No tengo remedio€ Debo de tener el síndrome de Estocolmo...

