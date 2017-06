Ese 'quiero y no puedo' que agobia un montón

Pues sí, todo son nombres, posibilidades, todo son futbolistas queridos por Marcelino o Alemany o Alexanko o hasta Vicente pero ninguno de ellos se deja caer por el viejo coliseo de Mestalla. Y sí, el asunto parece complicado pero en el fondo es muy simple. Para comprar primero hay que vender –y vender mucho, muchísimo– y si después de ese ciclo que se intuye largo y trabajoso podemos sacar pecho y decir que el Valencia tiene un equipo digno y supuestamente competitivo ya estaremos diciendo mucho. La verdad es compleja pero es una verdad incontestable. O ´adelgazas´ la plantilla y consigues dinerito para poder invertir o el verano se nos va a hacer eterno.

¿Ilusiones?

Pues sí, oigan, ya se que si analizamos desde la calma y la rectitud el momento actual del Valencia se intuye complejo que Alemany pueda organizar un club coherente y competitivo. Pasan los días y de momento pasa poquito, muchos rumores, muchas ofertas supuestas, pero ninguna salida ni ninguna entrada. Así las cosas a mí solo me queda hacer un voto de confianza y confiar en el futuro. Confieso que Alemany me da buena espina una vez desentrañado el misterio de si venía a servir solo a Lim o a servir en su amplitud al Valencia. Creo en esa ´amplitud´ de Alemany y confío en que esa dupla que forma con Marcelino –con voz y voto– acabe conduciendo a esta nave a ese lugar que nunca debió abandonar: bronco y copero... ese sería mi objetivo.



Apurado

Y oigan, me siento un poquito apurado por no poder escribirles una serie de nombres interesantes que están cercanos de verdad de fichar por el Valencia. No puedo, no. Mi cabeza piensa más en todos esos jugadores que debemos quitar de nuestro horizonte para hacer que este club vuelva a la decencia y al rigor que siempre se le supone y me pongo de los nervios. Se que tenemos unas vacaciones inmensas y que en el horizonte se intuye que debe haber una revolución total... pero va a ser una revolución lenta tal como van las cosas. Gustan muchos futbolistas –da igual a que sujeto le gusten... pero gustan– y sobran un montón de futbolistas y eso significa que el Valencia va a tener por delante un trabajo descomunal.

Y lo del basket

Y sí, si comparamos por donde van los tiros en el Valencia y por donde caminan en el Valencia Basket tendremos una respuesta para que todos los futboleros valencianistas sientan que sí que existen formas de hacer bien las cosas. Peter Lim hasta ahora sí que paga lo ´comprado´ –en Bankia están encantados con él– pero fracasa estrepitosamente en no saber componer un grupo de trabajo creativo y solidario. Y sí, Lim espera que cambien las tornas con el fichaje de Alemany... pero también sería interesante que el propio Lim hiciera un guiño al basket –vale, ya se que es imposible, pero por proponer...– y se diera cuenta como se trabaja de verdad en el deporte europeo. No se trata de quedar bien con el banco, sí se trata de envolver el corazón de tu gente y hacerle vibrar. Y sí, eso pasa en el Valencia basket. Y así andan las cosas.

