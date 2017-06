El mercado se mueve. Que si Nolito apunta al Sevilla, que si el Atlético podría ser el destino de Vitolo, que si el Villarreal da por cerrada su plantilla con la llegada de Rubén Semedo.... Y la sensación es que el Valencia las ve pasar. Cierto es que, lamentablemente, el club de Mestalla no se mueve en el mismo mercado que estos clubes, por deméritos propios. Pero ni siquiera se concreta la llegada de jugadores de un segundo escalón del escaparate, como pueden ser los casos de Milan Badelj, Raúl Albiol o Mario Lemina. Y cunden los nervios. Estamos en la misma situación que el año pasado por estas fechas, con el agravante de que ha pasado una temporada y no se ha mejorado en un ápice el rendimiento del equipo, más bien al contrario. Y con el añadido de que la limpieza este año debe ser mayor que el pasado verano. Eso sí, coincide la circunstancia de que la falta de liquidez impide cerrar operaciones. Hay que soltar lastre para poder contratar. Y sin fichajes no hay ilusión y, por tanto, no se venden pases -por cierto, ¿para cuándo la campaña de abonos?-. La situación es compleja. Pero de peores ha salido el Valencia. Una cosa está clara: mientras Marcelino, que está esta semana de vacaciones, no se ponga nervioso, no deberíamos estarlo el resto. Confiemos. Que aún estamos a 9 de junio. Que no cunda el pánico...

Aderllan

Es curioso que a la mayoría de aficionados les hace más ilusión la salida de Aderllan Santos que la llegada de algún fichaje. ¡Insólito! Lo podemos comprobar cada día en el programa El Taller Deportivo de la 97.7 Radio. Planteamos todas las noches una pregunta en Twitter para interactuar con los oyentes y cuando el tema principal va de fichajes muchos mensajes contienen el nombre del central brasileño. Tal es el furor por que se vaya Aderllan, que nos hemos comprometido a hacer un programa especial el día que el Valencia anuncie su marcha. Aunque sea 1 de agosto y estemos en la verbena del pueblo con el gintonic en la mano. Habrá una edición especial de El Taller Deportivo. No va a ser fácil sacarse de encima al bueno de Santos. De momento, según el diario portugués Record, el Sporting de Lisboa habría rechazado una oferta del Valencia por el central uruguayo Sebastián Coates en la que los de Mestalla ofrecían 5 millones de euros más Aderllan. Un ofertón irrechazable que no ha colado. Quién sabe si hubieran aceptado en caso de que la oferta hubiera consistido sólo en cinco millones... Pero estamos en el buen camino. Al final habrá programa especial del Taller. Aunque tengamos que salir de la piscina?

¡Peligro!

El domingo el Valencia Mestalla tiene un partido de esos que marcan la carrera de un futbolista y que puede acercar al club a un hito histórico, como es tener al filial en la Segunda División. El rival, el Real Murcia, es un hueso duro de roer como demostró el pasado fin de semana en Mestalla. El estadio, la Nueva Condomina, es un recinto grande, que puede llegar a imponer, impropio de la Segunda B. Pero estos dos factores son los que menos me preocupan. Los chicos de Curro Torres han demostrado que no se arrugan ante nada, ni siquiera cuando el rival consigue un gol de esos que llaman psicológico. Y, lo más importante, tampoco se vienen abajo cuando el árbitro les echa una mano al cuello, como sucedió el domingo con el canario Alemán Pérez. Y ahí es donde está el peligro. El arbitraje en Mestalla fue un claro aviso de lo que se van a encontrar los nanos en Murcia. Otro colegiado insular, en este caso balear, Ripoll Solano será el encargado de dirigir el partido de vuelta. Como bien rezaba un titular de este periódico al respecto: ¡Peligro en la Condomina!



Más artículos de opinión de Vicent Sempere, aquí.