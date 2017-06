Marcelino manda (junto a Alemany)

No ha fichado por el Valencia para nada. Marcelino tardó en aceptar la oferta de Alemany pero una vez aceptada –y con el visto bueno de Singapur– se ha puesto a trabajar desde ya en la confección del Valencia que quiere para el futuro. Vale, sí, parece que el asunto va lento y que existe cierto despiste a la hora de dar bajas y en consecuencia altas, pero va, lo cual no deja de ser un detalle importante. A mí me encantaría darles el nombre de este o aquel jugador, pero estaría mintiendo. Ahora bien, lo que sí les digo es que las decisiones van a partir finalmente de Alemany con el visto bueno de Marcelino.

Revolución en Paterna

El dato es incuestionable. En la Ciudad Deportiva de Paterna van a cambiar muchas cosas –médicos, preparadores físicos, etcétera– y muchos de esos cambios van a venir decretados por Marcelino. Bueno, no, miento. Van a venir no, ya están viniendo y en Paterna no existe nadie que no lo sepa. Vale, sí, es cierto que de momento no tenemos ningún nombre de un jugador fichado por el nuevo Valencia que se nos ha anunciado y eso produce cierto miedo, o al menos provoca desconfianza. Es cierto que Alexanko se ha reunido en Paterna con medio mundo pero no tengo claro que Alexanko tenga capacidad de decisión.

Lo del portero

Lo que si queda claro –y eso debe servirnos como ejemplo– es que Marcelino se ha empeñado en fichar al portero suplente del PSG, Alphonse Areola, y eso significa que no cree demasiado en todo lo que tiene. Resulta llamativo que en una posición donde tienes un montón de jugadores en nómina el nuevo entrenador esté francamente preocupado en la portería. Vendido Ryan y con la maleta preparada como todos los años para Diego Alves la opción de darle el puesto al valencianista Jaume parece diluirse. Marcelino quiere un portero, quiere su portero y el suplente del PSG es el elegido. Y eso significa que el nuevo técnico del Valencia quiere empezar a construir su nueva casa por ahí... veremos si lo consigue.

El Mestalleta

Pienso en el Valencia B y a mí solo me sale el nombre del Mestalleta. Así lo he vivido siempre y así seguiré viviéndolo ahora. Bien, se trata ahora de hablar del Mestalleta y de ese doble enfrentamiento que tiene contra el Albacete para subir a Segunda. Y miren, les soy franco, cuando un equipo se está jugando algo tan importante yo dejo lo demás en un segundo plano. Voy a animar al Mestalleta y voy a animar a todos los jugadores del Mestalleta tengan la edad que tengan. El valencianismo actual se merece una alegría y bien podría llegar dejando en la cuneta al Albacete. Amunt Mestalleta!

