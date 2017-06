Las portadas

Una sonrisa, sin más. El personal necesita alegrías y esas están llegando para los aficionados al deporte de València de la forma más inesperada. Manda el Valencia Basket jugando la gran final contra el Madrid y manda el Mestalleta jugándose el ascenso a Segunda frente al Albacete. Ese es el tema y por ahí es por donde el personal está dispuesto a vivir el deporte como lo que es: una lucha donde caben las alegrías y las penas... pero no solo las penas. Y sí, yo entiendo a los aficionados valencianos. El Valencia CF no da muestras de recuperarse de su letargo y por ahí, tristemente, es por donde el baloncesto y los chavales del Mestalla nos arrancan una sonrisa. Y eso ya es mucho.



Lo de los otros

Y otro tema alucinante de estos días es ver como los pediodistas ´made in Madrid´ esquivan de forma indisimulada y de mala manera la investigación que el fisco está haciendo sobre Cristiano y una cantidad de 14,7 millones de euros que, según la denuncia, don Cristiano ha defraudado a Hacienda. Y a mí esto me cabrea. Si a mi vecino del quinto lo pillan por no hacer figurar en su declaración un pago de 3.000 euros, Hacienda le pega un palo realmente importante e incluso lo sabemos ya casi todos los vecinos. Cristiano debe supuestamente lo que no está escrito y la prensa de Madrid, también supuestamente nacional o al menos eso dicen ellos, intenta esquivar la información de forma indisimulada y con cierto aroma mangante. El periodismo queda realmente tocado.



Aleixandre

Y hablando de periodistas, ayer presentó Emili Piera su obra ´La inleligencia a sus pies´ dedicada a rendir un homenaje recopilatorio a un montón de artículos de ese gran periodista que fue José Vicente Aleixandre, que sin duda han marcado un antes y un después en València. Aleixandre, para los más jóvenes, ejerció un periodismo valiente, libre, inmenso en el dominio del sujeto, verbo y predicado y vital para que todos supiéramos en su momento por dónde caminaba el Valencia y quién dirigía los destinos del Valencia. La obra de Piera es fundamental. Y bueno sería que todos los jóvenes y nuevos valencianistas perdieran algo de su tiempo leyendo a un tipo de El Palmar que elevó el periodismo deportivo valenciano a un lugar que en estos momentos debe dar envidia a los madrileños y su prensa vergonzante. Yo me quedo con el ´nano´ Aleixandre. Muchas tertulias con el maestro.



Y lo de Parejo

Dicho ya de forma clara y rotunda la enorme diferencia que existe entre un Cristiano investigado por Hacienda y un tipo valenciano que elevó al periodismo deportivo en Valencia a unas alturas que en Madrid no conocen, llega el momento de hablar de Parejo y su futuro en el Valencia CF. Con Parejo, bien vendido, es cierto que el Valencia sí puede hacer caja de forma inmiserable y por lo tanto recaudar una cantidad de dinero suficiente para hacer algunos fichajes. Pero yo, y a modo de despedida, les dejo con una pregunta que me asalta... ¿Y quién hará de Parejo?

