Un título que pone la piel de gallina

Tengo la piel de gallina, realmente no sé qué escribir. Menos mal que antes del partido había pasado por Mercadona para aprovisionarme de pipas y Coca -Cola. Gracias a ello he podido disfrutar como tocaba del partido más importante en la historia del Valencia Basket. De un segundo cuarto excepcional y propio de los actuales campones de la NBA, Golden State Warriors. De nuevo aparecieron todos los jugadores, generosos en el esfuerzo y con el compañero, y eso hace que este equipo sea indefendible. Dubljevic, por ejemplo, no fue el de otros días pero no hizo falta. Aparecieron otros hombres como Oriola, Sastre, Thomas, Vives...una constante a lo largo de los playoffs. Repito, estamos viviendo un momento increíble y hay que disfrutarlo. Y hacerlo con un equipo y un vestuario que difícilmente se volverá a repetir.



