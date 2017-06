Vamos, Alemany, vamos

El Valencia no se mueve. Somos conscientes de que sobra casi media plantilla y en consecuencia de que hay que fichar a un buen montón de jugadores para convertir a esta escuadra en algo parecido a lo que fue en el pasado. El Valencia da la impresión de que está bloqueado y que quiere andar pero no sabe como dar los pasos. Indudablemente todo depende de nuestro máximo accionista, del hombre de Singapur, de Peter Lim y sus decisiones, pero yo miro de reojo a Alemany, pienso que lo fichamos para poner un poquito de orden entre tanto desconcierto y yo de momento no veo orden ni salidas por ningún lado. Y la espera se está haciendo interminable.



Un pasito

Y el tema es complicado y a la vez sencillo. Se trata de dar un pasito para adelante de vez en cuando, ojo no hablo de hacer una revolución en cinco minutos pero sí hablo de dar un poquito de marcha a una afición que ya no sabe como motivarse con su equipo. Todos somos conscientes de que sobran un montón de futbolistas pero a fecha de hoy de aquí no se mueve ninguno. Hablamos del interés de este o aquel equipo por algún jugador determinado pero no dejan de ser frases sin ningún sentido. El único que se ha ido ha sido Ryan y más por interés propio del jugador que del propio Valencia.



Lo que dijo

Alemany pidió calma en la presentación de abonos y dijo que todo se iba a alargar un montón de días. Yo si les soy sincero de lo que se sorprendo es que el que haya ido a Singapur en estos momentos sea Marcelino en lugar del Director General. El Valencia es un equipo con el rumbo perdido que necesita de gente de fútbol para remediar tanto error. Yo sí creo en la ´mala gaita´ de Marcelino y en que este le pida al jefe un poquito de movimiento. Pero eso debería estar en manos de Alemany y no en manos de un tipo que ha llegado aquí para entrenar una plantilla que no se ve por ningún lado



Cambios en Paterna

Ya han empezado pero ya les aseguro yo que van a haber muchos cambios en la Ciudad Deportiva del Valencia. Ahí sí, ahí Marcelino ha tomado el mando desde el minuto uno y lo está poniendo todo patas arriba. Poca gente tiene el puesto asegurado. Ahora bien, tanto cambio en la ciudad deportiva yo espero que vaya acompañado también de mucho cambio en la plantilla de jugadores. Hasta la fecha cualquier aficionado del conjunto valencianista no sabe por donde van los tiros... y lo grave es que no sabe si al final van a haber tiros o no. Toca esperar... pero espero que no demasiado tiempo.

