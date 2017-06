Aderllan, la estrella del mercado

La campaña de abonos del Valencia, SOM, se presentó el pasado lunes y desató una ola de críticas por el discurso pesimista del director general Mateu Alemany en materia de fichajes. «Sin fichajes no hay ilusión y sin ilusión no me saco el pase» argumentan muchos valencianistas. Pues yo, a riesgo de meterme donde no me llaman y de recibir palos -merecidos, seguramente- les voy a decir una cosas a esos aficionados que supeditan su condición de socios a los fichajes: no os entiendo. Si eres valencianista, lo eres y punto, con independencia de los jugadores que vayan a defender la camiseta la próxima temporada. El Valencia, el sentimiento, está por encima de nombres propios, pese a la tendencia cada vez más generalizada a alinearse al lado del jugador/entrenador de turno y en contra del club. Lo hemos vivido esta semana con Pedro Martínez y el Valencia Basket. Increíble. Otra cosa es que los precios de los abonos sean altos y el nivel que ha demostrado el equipo en las dos últimas temporadas no invite a hacer un esfuerzo. Pero de ahí a decir que no te sacas el pase porque no llegan los Albiol, Badelj y compañía hay un trecho. Si es que SOM de lo que no n´hi ha...

Tóxicos

El pasado verano se hicieron muchas cosas mal. Tantas como para acabar la Liga en el puesto 12 y haber coqueteado con el descenso hasta que Voro se puso en modo Señor Lobo y arregló el asunto. Una de las cuestiones que no se resolvió fue la salida de Diego Alves y Enzo Pérez. Sí, los que Paco Ayestarán, de manera implícita, etiquetó como ´tóxicos´ para el grupo hace exactamente un año -habría que añadir a Álvaro Negredo en el pack-. Pues bien, ahora resulta que Marcelino, tal y como leemos en Superdeporte y tal y como informaron también en Cope Valencia, ha pedido que el portero brasileño y el volante argentino -entiéndase el uso del término volante por no saber cómo definir al jugador- no hagan la pretemporada con el grupo. Presión para el club que tiene menos de un mes para sacarse de encima a dos jugadores que están de vuelta, que tienen un mercado relativo -no les vale cualquier destino- y por los que se puede sacar poco rendimiento económico.

Aderllán

Pocas operaciones -incluimos tanto llegadas como salidas- harían más ilusión a los aficionados que la marcha de Aderllan Santos. Es la auténtica estrella del mercado valencianista, no me lo van a negar. Las redes sociales echan humo ante la posibilidad de que Santos se marche al Sao Paulo o al Olympiacos o al Rayo Majadahonda. Mientras escribo estas líneas, tiemblo ante la posibilidad de que el Valencia anuncie la salida de Aderllan durante la tarde-noche del viernes y ahora mismo, mientras estás leyendo esta columna de opinión, te estés riendo de mí. No por el hecho de que el artículo esté ya caducado, desfasado u obsoleto; sino porque tengo que elegir de manera urgente una braga brasileña para ponérmela tal y como prometí a los oyentes de El Taller Deportivo en la 97.7 Radio. Si sale Aderllan del Valencia, grabamos un programa especial del Taller y yo iré con unas bragas. Las promesas están para cumplirlas. ¿De qué color las elijo?... Se aceptan sugerencias.

