La cuadratura del círculo

Poco a poco, las piezas del cubo de Rubik parecen ir encajando. Hace apenas cuatro días, cuando Marcelino visitó a Lim en su castillo, estábamos en las mismas que el año pasado. Tapón de estrellas poco relucientes en la bandeja de salida que impedía maniobrar fichajes rápidos y efectivos. Falta de cash. Los días pasando, y el mercado avanzando. Nosotros, mirando las grúas, como los jubilados cuando España era una burbuja inmobiliaria y todo el monte era ladrillo. Y a última hora, todo prisas, comiéndonos con patatas los descartes de Mendes. Pero hoy me siento más optimista. Lo primero, abrimos el melón de las ventas con Ryan. Por menos precio del que nos costó. Vale. Y tampoco estábamos seguros de que era el que nos interesaba vender. También. Pero como dice el dicho, ¡Comer y rascar, todo es empezar! Luego va todo más rodado.

Diez jugadores

Las palabras de Alemany en la fiesta (?) de presentación de la temporada de abonos fueron desoladoras, a la hora de invitar a sacarse el pase. El mensaje lo resume la canción del verano: ¡Des-pa-ci-to! Las declaraciones eran calcadas a las de temporadas pasadas a estas alturas. Y sí, ya sé que aún no ha pasado nada. Que tenemos que librarnos de diez o doce tíos, al menos. Porque habrá que atender a la cantera también, vamos digo yo. Sobre todo después del temporadón que se ha marcado el Mestalla. Sólo a partir de esa cifra podríamos hablar de verdadera regeneración. Aún así, tengo la sensación de que, poco a poco, como la madeja que se forma cuando se lían los cordones de los zapatos de un niño, el nudo se va desatascando, con paciencia. Por ejemplo, Alves suena seriamente para la AS Roma. Parece que Monchi lo tiene atado. ¡Qué bien nos cae Monchi!

Roma

A pesar de que su club de toda la vida y el nuestro no comen del mismo plato nunca (ni ganas), lo cierto es que como profesional siempre ha tenido palabras de respeto—y actos, que son buenas razones—. Si logramos vender a Alves al precio que merece, podremos empezar a mover fichas. Yo preferiría que jugara en la Roma que en el Sevilla, claro, para no tener que encontrárnoslo como mínimo dos veces al año. En Sevilla hace demasiado calor. Pero Roma€ ¡oh, Roma! Dicen los italianos que Firenze é la belleza, e Roma la grandeza. Y para un equipo que merecería títulos por doquier en los últimos tiempos pero al que la sombra de la Juve le aprieta como un yugo, qué mejor que el mejor parapenaltis del mundo, y gran portero, a pesar de su temporada irregular (¿y quién no la ha tenido?).

Microciclos

Aunque sus representantes lo nieguen, es lo mejor que al brasileño le podría pasar, y de paso nos hace un favorazo. Y conste que para mí es un grande. Pero la vida son ciclos, y el fútbol microciclos. Y el que nos interesa vender, Santos, parece cerca de Grecia o Brasil. Dijo Alemany que la cosa sería rápida. Lo que se interpreta fácilmente como «No va a costar mucho». De tiempo. Ni de dinero tampoco, vamos, eso es evidente. Porque lo compramos por un pastizal, casi diez kilos, y da la sensación de que lo vamos a regalar. Vaya goles nos han metido en oficinas. Al que sorprende ver a tope entrenando antes de que empiece el lío es a Parejo. Se le ve motivadísimo, en su periodo vacacional. De lo cual me alegro mogollón; si se queda, porque en ese caso va a estar hecho un toro en la pretemporada, y si se marcha, porque confirma su profesionalidad, de la que no dudan en absoluto en Sevilla.

Compromiso

Yo siempre prefiero que los buenos estén en mi equipo, jueguen más o menos. Y no vendería a Dani ni harto de vino salvo que venga un reemplazo de luces incompatible en el campo y que mejore sus prestaciones, por el mismo precio. Miro al calciomercatto y lo siento, pero no me sale nada decente por esas características, que además quiera venir a nuestro bien amado club. Así que conviene empezar a hablar de otras cosas, además de porteros. Que si Marcelino los quiere altos, que si Guruceaga, que si Aréola, que si blablablá. ¿Por qué no nos ponemos las pilas y le cerramos a Marcelino la primera perita en dulce? Si vendemos a Ardellan por una cifra digna (no nos volvamos locos) y le traemos el portero rápido, los ´dueños´ del club (odio esa expresión, un sentiment sólo tiene un dueño, la afición) ya podrían decir que están comprometidos con la causa.

Méritos

En definitiva, queda una semana. Una semana para que vuelva la troupe con cara de decir: «Bueno, míster, ¿qué hacemos?». Y tiene que haber una respuesta clara por parte del club que no dé lugar a dudas. Se acercan grandes jugadores, los Lato, Nacho Gil, Sito, etc, necesitan hueco. Se lo merecen. El Mestalla tiene que tener su recompensa, en forma de nombres propios ascendiendo a la primera plantilla. Si logramos vender lo que no queremos y construimos alrededor de Soler, Gayà o Jaume un equipo de canteranos aderezado con cracks en cada línea, habremos completado el cubo de Rubik. Habremos cuadrado el círculo. Habremos arreglado la chapuza. Y ese círculo, llamémosle pelota, podrá empezar a rodar con garantías de éxito.

