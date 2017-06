Montoro, al rescate de Florentino

A unque durante la gira mediática tras ser reelegido sin oposición como presidente del Real Madrid —el periodista José María García dijo esta semana que es más fácil llegar a la presidencia de Estados Unidos que a la merengue porque para la primera sólo «necesitas que te voten los ciudadanos» y para la segunda «hay que tener 20 años de antigüedad como socio y más de 70 millones de euros— Florentino Pérez aseguró que poco iba a cambiar la plantilla del primer equipo.

Pero a estas alturas ya está claro que en el mundo del fútbol una cosa son las palabras, las promesas y los acuerdos, y otra la realidad. Al menos así parece en el Real Madrid, donde el binomio Pérez-Zidane se ha puesto a trabajar para incorporar la próxima temporada a Mbappé, que con 18 años y poco más de 40 partidos esta campaña ha disparado su cotización, dicen, hasta los 135 millones de euros. Y aunque joven, el delantero del Mónaco no tiene pinta de ser tonto, ya que afirma que para él ahora mismo lo más importante es jugar. En su horizonte está disputar con Francia el Mundial de Rusia 2018 y en la actual plantilla del Real Madrid, con la intocable BBC (Bale, Benzema y Cristiano), iba a tener complicado acumular minutos.

Así que, según cuentan en Francia, tanto Pérez como Zidane le han prometido al chaval que este verano la BBC pasará a ser historia y que una de las tres siglas dejará el club. ¿Pero cuál? Sobre el tapete de las apuestas Benzema parece ser intocable. Es el ojito derecho del entrenador —Zidane recomendó su fichaje— y Cristiano dice que es el aliado que mejor le viene a sus cualidades. Aunque está por ver en qué queda la amenaza del portugués —que se ha ido desinflando con el paso de los días— de hacer las maletas en busca del cariño que no le dan en el Bernabeu y, sobre todo, después de que Hacienda y la justicia le reclamen casi 15 millones de euros y un buen puñado de años en la cárcel por diversos delitos de carácter fiscal.

Atendiendo únicamente a las cuentas, para el Real Madrid no sería mal negocio —tampoco para Jorge Mendes, agente del luso— abrir la puerta de salida a Cristiano (32 años) e ingresar un millonario traspaso que cubriría de largo el fichaje de Mbappé. Lo que no está tan claro es que la lluvia de millones que dejaría Cristiano sirviera para enmascarar las lágrimas por la pérdida de sus goles (hasta ahora garantía de títulos y honores), de su peso mediático (publicidad, merchandising... millones) y el cabreo de la afición si el trueque –y más si CR7 brilla allí donde fuera– no sale bien de primeras.

Aquí es donde Pérez puede tener cierto margen de maniobra para no dejarse pelos en la gatera si agentes externos —por ejemplo, el ministró de Hacienda, Cristóbal Montoro— pisan el acelerador y cabrean aún más al portugués para que éste decida dar un portazo. En este caso, el presidente blanco podría vender a los suyos que hizo todo lo posible por retener al delantero y que Cristiano dejó Madrid únicamente por voluntad propia.

De no ser así, a Pérez le queda la bala galesa. Bale llegó para ser el relevo de Cristiano, pero las lesiones (en la última temporada se perdió 33 partidos por problemas físicos) han mermado su aportación al equipo. Su traspaso –costó más de 100 millones– podría, al igual que el de Cristiano, servir para allanar la llegada de Mbappé. Quedaría por ver cómo aceptaría ´el principito´ Cristiano la llegada al vestuario de un joven lobo sediento de gloria. Y en esta lucha de egos sí que Montoro no podría ir al rescate de Florentino Pérez.