Lo de Albiol suena rarete

Antes de lanzarse a por un jugador tienes que tener algo de pasta. El compañero –y espero que amigo– Paco Lloret explicó el martes que el Valencia no tiene un solo euro para fichar. Y pasan los días. Y no existen traspasos. Y fichar a Albiol tiene dos fechas tope. Una que no acabe el mes porque entonces ya no costará seis millones de euros. Y otra es curiosa y sorprendente. Albiol, 32 tacos, cobra un pastón por jugar en el Nápoles. Y para que él acepte bajarse el sueldo en ese imposible de ficharlo pediría tener contrato hasta los 35 o 36 años. Una operación que se antoja casi imposible y que deja al descubierto todos los pecados que rodean a este Valencia que no tiene muy buena pinta.



Lo de Marcelino

Y perdónenme que insista. Hemos fichado a un entrenador que sabe lo que quiere y le hemos puesto encima de la mesa un montón de promesas... que a fecha de hoy es imposible que se cumplan. Y eso tiene que dar un mal rollo tremendo. Marcelino es bajito pero tiene un carácter tremendo. Y sí, el de momento va tranquilo, parece que no tiene prisa, pero la realidad nos indica que tiene una plantilla descompensada, de escasa calidad y a un precio desorbitado. Y Marcelino también tiene otra cosa clara encima de la mesa. De su visita a Peter Lim le debió quedar clara una cosa: o se traspasa o no se ficha. Y de momento lo primero no se cumple y da para que entre cierto agobio si eres técnico de esto.



Lo de Alemany

El Director General me está sorprendiendo por su escaso rendimiento en el movimiento de futbolistas. Pasan los días y no pasa nada y él pide clama y que nadie se ponga nervioso, que todo llegará. Pero yo sí que estoy preocupado. La nómina de futbolistas del Valencia es preocupante. Tipos muy caros, mucho más flojos que lo que pagamos en su día por ellos y sin ninguna ganas de marcharse a otro equipo. Y eso es muy preocupante. Da la impresión de que vamos a empezar la temporada casi con los mismos pero con muchas menos ganas. Y eso a mi me da pánico.



No hay prisa

Para la gente que critica, que critiquemos, el parón triste que rodea al Valencia les diré, que una cosa es hacer dos o tres fichajes y dos o tres traspasos y otra muy distinto tener más o menos planificado quitarte de encima a casi un equipo completo: diez u once jugadores de golpe. Yo no tengo prisa... pero estoy preocupado y agobiado. Aquí funcionan pocas cosas con normalidad y la presencia de Alemany al principio me ofertó cierta tranquilidad... pero ahora me da más miedo que sensaciones positivas. Y por cierto, tengo una pregunta para todos, en medio de este caos me asalta una duda: ¿existe química positiva entre Alemany y Alexanko? Bueno, me quedo esperando noticias de Albiol... y espero estar equivocado de pensamiento.

