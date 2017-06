Regalos y tangazos

Que se vaya Enzo Pérez a River por una cantidad irrisoria, cuando en su día costó nada menos que 25 millones de euros, no debería de sorprendernos. Lo realmente increíble es que el Valencia CF abonara en ese momento al Benfica esa barbaridad por un jugador del montón y que encima es, como hemos podido comprobar en todo este tiempo, un elemento tóxico. Han quedado muy lejos los tiempos en los que un club, antes de acometer un fichaje, valoraba tanto la calidad humana del jugador como la deportiva. En el caso de Enzo, nos pegaron un tangazo en todos los sentidos: económico, deportivo y humano. No ejercía como capitán, se burlaba de la afición, se lesionaba más que Canales y cobraba más que nadie. Por eso creo que dos, tres o cuatro millones de euros por semejante elemento no se puede considerar un regalo, sino otro tangazo, en este caso para la gente de River Plate. Mirémoslo así y no nos fustiguemos más. Quitarnos de encima a Enzo Pérez solo puede ser ya un motivo de alegría? Si no, miren lo que está costando expulsar de la casa de Gran Hermano a Aderllan Santos, pese a la bondad que se le atribuye al chaval. Ni siquiera parece haber manera de regalar al central (sic) brasileño, ni siquiera a Nuno Espirito Santo, corresponsable de su fichaje por el Valencia en aquellos tiempos en que el portugués era amo y señor.

SOM la bomba

Las grandes operaciones de la era Peter Lim, del año 2014 a esta parte, han sido ruinosas. Uno a uno, futbolistas como Abdennour, Negredo, Enzo Pérez y Rodrigo costaron muchísimo dinero –más de 110 millones de euros entre las cuatro piezas– y lo peor es que su rendimiento ha sido paupérrimo. Y comparar tales despilfarros con la situación de bloqueo actual, que impide al club abordar el fichaje de un central contrastado como Raúl Albiol por la cantidad de 6 millones, es desesperante. Cierto es que pagar al Nápoles esa cifra por el jugador de Vilamarxant no supone precisamente un regalo, ni mucho menos. Pero al menos sabes lo que estás fichando: un defensa que refuerza una posición débil ahora mismo en la plantilla. Pues bien, pese a que los valencianistas no hayan podido llevarse a la boca ni una mínima ilusión en lo que llevamos de mes y eso que ya estamos a 30 –a excepción de la renovación de Toni Lato hasta 2021–, anuncia el Valencia CF que se han superado los 20.000 abonados en los primeros diez días de la campaña de renovación, una cifra alucinante a mi juicio si la ubicamos en el contexto en el que nos encontramos. Ahí es donde se demuestra el auténtico valor de la afición que tiene este club. ¡SOM la bomba!

Ni el ´apuntaor´

Que Marcelino García Toral haya insistido tanto en quitarse del vestuario a jugadores como Diego Alves y Enzo Pérez no me choca lo más mínimo. Sin embargo, hasta que lo he leído en SUPER, me sorprendía que el nombre de Fabián Orellana siguiera ahí, en la sombra, sin figurar en la pole position de las listas de salidas que se han ido deslizando. ´Nitrato de Chile´, como le bautizó el amigo Álex Plá y como le llamamos en la 97.7 Radio, no encaja en el perfil futbolístico de Marcelino y su carácter polémico –que se lo digan a Berizzo– empuja a pensar que será otro de los miembros destacados de la operación LIMpieza o Fuori o como quieran llamarla. ¡Menudo regalito! A este paso, en dos semanas no queda ni l´apuntaor...

