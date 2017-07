Un apoyo a Marcelino

Marcelino no hay duda que es buen entrenador. Vale, sí, hoy sería un día para hablar de la puesta en escena del equipo y de los fichajes que han llegado durante estas vacaciones futboleras, de las novedades, de ilusiones renovadas, pero no es el caso. Es más, la realidad es que no hay fichajes. Y de todo este follón que marca desilusión allá por donde queramos mirar a mí solo me queda pensar en Marcelino García Toral, un tipo que no tiene gran envergadura física pero sí un genio terrible, y de alguna forma pedirle que se quede con nosotros, que se quede en el Valencia CF, que no se le pase por la cabeza eso de pillar la puerta y largarse de un campo de batalla que, menos por lo que se ha visto, tiene un aspecto francamente terrible.



Los otros dos

Y sí, sabemos que el club está muy pelado de dinero y que Peter Lim no pone ni un duro más en el Valencia CF a no ser que se den una serie de salidas de futbolistas, de esos que costaron una leña importante, por cierto. Y ese camino, complicado camino, es el que este lunes tuvo que comenzar a tomar un tipo como Marcelino sin tener muy claro ni cuando va a tener algún fichaje ni cuando va a tener algún descarte más allá de la salida de Enzo, ya confirmada. El tema está, no es ningún secreto, tristón. Ahora bien, tenemos dos tipos en nómina llamados Alemany y Alexanko –y en este caso me da un poco igual que se lleven bien o mal– que tienen la obligación de hacer creible este proyecto. Ya se que traspasar y fichar es complicado. Pero ellos son los profesionales del tema, a los que debemos exigir un poquito de decoro.



¿Sin prisas?

Hay gente que todavía cree en los milagros y que piensa que los periodistas –en este caso yo mismo– nos hemos vuelto de repente algo negativos y pesimistas. Y yo les envidio. Estar ciego todos estos días antes de que comience la competición no debe ser ningún disparate. Te ilusionas con alguna noticia o algún rumor con más o menos fundamento, al estilo Raúl Albiol, y ya tienes para unos cuantos días de alegría o de entretenimiento. Pero a mí no me pasa ya eso. Yo pienso en el Valencia CF y me de cierto miedo la incapacidad que tiene este club para hacer algo decente en este mercado de fichajes. Sobran un montón de jugadores de esos que te costaron carísimos... pues por ahí hay que comenzar la reconstrucción, con sus traspasos o cesiones, pero quitándotelos de tu lado.



Lo del Villarreal

Pues eso, pensaba que Marcelino estaba ya un poquito hasta las narices y que en algún momento había comenzado a dar vueltas a la idea de pirarse. Pero ahora me he convencido de que no se va a ir, de que va a seguir aquí pase lo que pase. Miren, Marcelino abandonó empujado el Villarreal antes de que comenzase la pasada temporada y por lo tanto, y aunque fuese idea suya, en este caso sería una temeridad por su parte. Y sí, además debemos nombrar que el hijo de Marcelino ha fichado por el Valencia CF y eso de tener un hijo a tu cargo hace que su adios sea un poquito más imposible. Ahora bien, con hijo o sin hijo, a Marcelino lo que hay que darle son futbolistas con hambre... y eso no es cosa de Marcelino. Que trabajan los que cobran por trabajar. Así de simple.

Más artículos de opinión de Vicente Bau, aquí.