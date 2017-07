El enigma Maksimovic

Tiene pinta de chavalín que acaba de llegar a esto del fútbol. Fue fichado por el Valencia CF en tiempos cercanos aunque ya casi nos parecen remotos. Cuando firmó con el Valencia, el club era otro muy distinto al actual, había otras personas, pero de eso él no tiene ninguna culpa. Es uno más de la plantilla. La realidad de Nemanja Maksimovic la tendremos dentro de poco tiempo, cuando se incorpore Marcelino y empiece a rodar el balón en los entrenamientos y partidos de pretemporada, porque lo que es hasta el momento no parece que exista ninguna sintonía entre los dos. Marcelino dice que no lo conoce y Maksimovic que espera sorprenderle en el terreno de juego, que es donde él puede hablar. La desconexión es clara y evidente. Pero la realidad también, porque sea como sea Maksimovic es el único fichaje que se ha visto últimamente por València.



A ´currar´

Desconozco cual va a ser el futuro inmediato de este joven futbolista serbio. Visto así con la normalidad de los hemos que hemos observado, desde fuera pero emitiendo un juicio, da la impresión de que no va a entrar en los planes de Marcelino. A priori no es un jugador del estilo del nuevo técnico-jefe valencianista. Pensemos, y pensemos en alto, que Marcelino es para este Valencia CF mucho más que un simple entrenador. Va a opinar en los fichajes –si es que algún día llegan– y opina de todo cuanto acontece en la Ciudad Deportiva de Paterna. De hecho ya se ha construido su grupo de trabajo y existe bastante gente en la Ciudad Deportiva que ha salido por los aires. Marcelino manda y por supuesto va a mandar sobre lo que va a pasar en las próximas semanas con Maksimovic. Veremos qué opina.



Lo de Garay

En este caso no influye tanto Marcelino y, si me apuran, tampoco pinta tanto lo que pueda opinar el Valencia CF. Ezequiel Garay tiene una oferta importante procedente de Inglaterra pero esos 25 millones de euros que ofertan serían para el Valencia CF, no para él. Y él, Garay, al margen de cobrar un buen sueldo en este club al que eligió venir libremente, tiene a su mujer española embarazada y con ánimos de seguir viviendo y crecer en España. Garay, no le demos más vueltas, se quedará en el Valencia CF y esperemos que bien llevado por Marcelino se convierta en todo un referente en la zona de retaguardia del equipo, que buena falta hace después de haber recibido nada menos que 65 goles la última Liga. Calidad tiene... y la implicación máxima se la debe transmitir su nuevo técnico, a él y a todos.



Don Fernando

Fernando Gómez Colomer es un tipo especial. Tiene su carácter, tiene su genio, pero por encima de todo es historia viva del Valencia Club de Fútbol. Y ahí está el tema, porque Fernando ha fichado por la Unión Deportiva Alzira después de que el Valencia CF le diera un portazo en los morros de forma contundente. Y no es la primera vez en los últimos tiempos. Miren, yo no sé como lo hará Fernando Gómez en su labor de entrenador del Alzira. Lo que sí sé es que un tipo que se dejó la vida por el Valencia CF como futbolista merecía otra recompensa por parte del club de toda su vida, del que lleva ya demasiados años fuera. Y es una auténtica lástima.



Más opiniones de colaboradores.