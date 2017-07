Evitemos el mal ejemplo del pasado

A lgo importante ha cambiado en el Valencia. Tenemos entrenador y ese entrenador sí sabe lo que se lleva entre manos. Dicho así parece tonto, casi una estupidez por mi parte, pero si miramos de reojo todos los ´bacalaos´ que nos ha ido colocando Peter Lim por el camino estarán de acuerdo conmigo que por primera vez tenemos un entrenador que no se corta y sí sabe lo que hace en su equipo. Dicho esto yo ayudo a Mateu Alemany con este artículo y le pido a Peter Lim –ojo, sin problemas graves con Hacienda– que se ponga las pilas de verdad y empiece a revalorizar su inversión de una forma rigurosa pero efectiva. El Valencia se ha quitado un montón de jugadores... pero faltan urgentemente algunos fundamentales para completar la plantilla que quiere Marcelino.

Lo vivido

La temporada pasada, con Pako Ayestaran haciendo el ridículo en el banquillo –tiene mi respeto, pero el ridículo fue inmenso- fichamos a dos centrales de forma urgente con la Liga ya empezada. Llamamos a Jorge Mendes casi desesperados y este nos colocó en un visto y no visto a Ezequiel Garay y Eliaquim Mangala... ojo, dos buenos jugadores que hubiera sido mucho más interesante que vinieran algunas semanas antes especialmente para no hacer el ridículo en el debut de Pako en el campeonato de Liga. La visita de la Unión Deportiva Las Palmas ya nos puso sobre aviso del desastre que se nos venía encima el resto de la temporada. Y así fue.

Sin tardanza

Por eso yo apremio a Alemany y le pido que haga todos los viajes que considere necesarios a Singapur para apretar a Peter Lim y motivarle para que suelte algún eurito en su inversión futbolera. El equipo sin grandes fichajes pero con Marcelino en el banquillo nos está dando muestras de que sí funciona de una forma más o menos correcta. Pero el equipo está incompleto. De Marcelino esperemos trabajo, raciocinio, buenos alimentos, mucha caña... pero la ´pasta´ reposa en el bolsillo de Lim, y por ahí Marcelino necesita ayuda. Y debe ser rápida... no dejarlo todo para última hora como la temporada pasada.

Lo de Villar

Voy a ser prudente y anteponer a todo lo que digo la palabra ´presunto´... es algo que ya hace muchos años me enseñó un periodista veterano. Pues bien, el presunto Villar es sospechoso de muchas cosas que no tienen muy buena pinta. Veremos a ver como evoluciona la investigación. Ahora, eso sí, de cara internacional el fútbol español en este momento huele a rancio... y ese olor internacional ya no es presunto.

