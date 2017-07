El error vive en Singapur

El problema no es problema de jugadores. El problema real, ese que no quiere ni ver en pintura Marcelino, pasa por Singapur y se llama Peter Lim. El Valencia CF tiene ahora mismo un equipo muy incompleto y necesita fichajes con urgencia. Ya has vendido o te has deshecho de un montón de jugadores pero parece que eso no es suficiente para el amigo de Cristiano Ronaldo. Peter Lim, ese que no viene por Valencia ni de casualidad pero que posa orgulloso junto al astro portugués allá donde le pille, tiene una plantilla mal parida y descompensada. Con lo que hay hasta ahora ni Marcelino ni nadie puede mirar con cierto optimismo la clasificación. Así, milagros al margen, lo normal es que las pasemos canutas.

Otro amistoso

Anoche se jugó otro amistoso contra el Cincinnati pero a mi me da igual lo que pasó o cómo sucedió. Lo cierto es que un equipo de la mejor liga del mundo –¿o ahora ya es la inglesa la mejor?... creo que sí– y con un currículum fantástico en dicha liga tiene posiblemente, hasta la fecha, una de las plantillas más caras y peores que se recuerdan sin grandes esfuerzos pensando en las últimas décadas. Y eso, no le den más vueltas, solo tiene un referente claro y rotundo que nos ha conducido al desastre. Peter Lim es ese individuo que no para de especular con todo menos con el Valencia. Aquí si especuló con Mendes al principio pero eso, al margen de ser un bochorno, no te da para hacer un equipo decente en Primera División.

Alemany el viajero

Alemany es un tipo inteligente fichado por Peter Lim bajo consejo de vete tú a saber quién. Sí sabemos que Alexanko llegó aquí vía Laporta tras perder las lecciones al FC Barcelona. Laporta se lo colocó a su amigo especulador Lim y con ese marrón nos hemos quedado. Pero paso de Alexanko, no es motivo para figurar en este artículo. Me centro en Alemany y Marcelino, en el mogollón de traspasos que ha hecho el Valencia para contentar a Lim y el ´cero´ patatero de respuesta por parte de Lim: un único fichaje y es un portero con el aval de Marcelino.

El mal ejemplo

Miren, una cosa es esperarse al último segundo para completar tu plantilla y ´regalarle´ una suculenta comisión a Mendes y otra muy distinta comenzar bien el campeonato y tener una plantilla más o menos organizada. El Valencia a mí me empieza a dar pavor. No rinde, no funciona y Marcelino comienza a estar realmente preocupado. Y miren, mi conclusión es clara: si no hay fichajes no tendremos equipo... Y eso, lo veas como lo veas, debería ser una razón poderosa para que Lim empiece a mover el culete.

